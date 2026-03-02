Afrique: Eliminatoires Mondial 2027 - Douaglin satisfait de l'engagement de ses jeunes faces au Sénégal

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket de Madagascar, John Douaglin, a dressé samedi soir un bilan "globalement positif" de la prestation de son équipe face au Sénégal, à l'issue du match perdu lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, tout en soulignant les axes d'amélioration pour ses jeunes joueurs.

Le Sénégal s'est largement imposé sur le score de 99 points à 66. "J'ai un avis globalement très positif par rapport à ce match-là, ça va surprendre tout le monde. Nous avons été capables, à un moment donné, de tenir face à une équipe du Sénégal qui, après sa défaite de jeudi, était dans l'obligation de revenir en force", a déclaré le technicien américain, en conférence de presse d'après match. Il a reconnu la difficulté de maintenir une performance de haut niveau pendant 40 minutes, surtout face à une équipe comme le Sénégal.

"Une fois que nous avons baissé un peu en rythme, notamment défensif, ils ont trouvé plus facilement des solutions. Ils se sont appuyés sur Badio et Boissy pour enfoncer le clou, avec une adresse diabolique. Mais c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience", a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Douaglin a salué la gestion collective du match et la rotation de son effectif. "Nous avons un autre match très difficile demain, donc je ne pouvais pas mettre tous les joueurs à fond dès maintenant. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Même si nous avons été malmenés, nous sommes restés dans le match et avons continué à nous battre. Pour une jeune équipe, c'est très important", a-t-il relevé.

L'axe défensif et le manque de joueurs de grande taille à l'intérieur (de la bouteille) restent néanmoins une préoccupation pour l'équipe malgache. "Nous avons véritablement un intérieur, Sitraka, mais il est mobile, pas un vrai 5. Tant que nous n'aurons pas un renfort dans le registre intérieur, cela restera difficile", a-t-il ajouté.

Selon lui, des matchs de ce genre doivent "permettre de voir ce qui a fonctionné, ce qui pose problème et de progresser. Je remercie le Sénégal pour ce match dur et intense, car plus ils nous mettent à l'épreuve, plus nos joueurs progressent", a-t-il soutenu.

Madagascar va affronter la Côte d'Ivoire, dimanche à 18h, une équipe qui a enregistré deux victoires en autant de matchs. Les ivoiriens, quatre points, sont leaders du groupe B, devant le Sénégal (3pts), la RD Congo (3 pts) et Madagascar (2 pts). "C'est un match qui s'annonce très physique. Nous allons jouer avec tout notre cœur et tout ce que nous avons pour gagner", a indiqué le sélectionneur, confiant dans la capacité de son équipe à apprendre de cette expérience.

"Comme l'a dit le coach, nous sommes une équipe en construction. J'espère que nous allons apprendre de ce match et faire moins d'erreurs demain. Cela fait plaisir de se mettre dans des situations comme celles-ci, où l'on est testé. Cela permet de voir nos erreurs et nos faiblesses", a ajouté le capitaine de l'équipe Sitraka Raharimanantoanina.