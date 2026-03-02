Sénégal: Touba - La vivification du mois de ramadan au coeur de la ferveur religieuse

Touba — Comme de tradition depuis 2018, les déclamations de panégyriques (khassaïdes), poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, à la résidence Khadim Rassoul à Touba (centre), constituent l'un des temps forts du Ramadan dans la capitale du mouridisme.

Sous l'égide du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, cette vivification du mois béni se traduit par une forte ferveur religieuse unique. A l'entrée de la résidence située à côté de la grande mosquée de Touba, un dispositif bien huilé a été mis en place par le dahira Hizbou tarkhiya, en charge de l'organisation de la vivification. Une tente est installée à l'intérieur du site pour permettre à ces disciples mourides de suivre les déclamations de Khassida à travers un écran géant.

Des éléments de la police et des sapeurs-pompiers ont été également mobilisés au quotidien pour la bonne organisation de cette activité inscrite à l'agenda de la communauté mouride. "C'est en 2018 que nous avons commencé, avec l'actuel khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, à vivifier le mois sacré de Ramadan ici, à la résidence Khadim Rassoul", a expliqué à l'APS Pape Assane Diouf, membre de la direction du conservatoire de Hizbut-Tarqiyyah, structure chargée de la gestion des "kourels" (groupes) de Khassida.

Selon lui, ces séances se tiennent quotidiennement en présence du khalife général des mourides, de dignitaires de la communauté mouride, notamment le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. La sélection des "kourels" s'est faite "de manière rigoureuse", avec vingt groupes retenus pour les prestations à l'intérieur de la salle, et trente-neuf pour l'accueil du khalife. La vivification débute peu après 17 heures. Le kourel retenu assure une prestation d'environ une heure, consacrée à la déclamation de panégyriques.

Deux catégories de groupes interviennent : ceux chargés d'accueillir le khalife général à son arrivée, et ceux dédiés aux prestations à l'intérieur de la salle, a précisé M. Diouf. Au total, 59 kourels ont été sélectionnés parmi les 70 que compte Hizbut-Tarqiyyah, dont 20 pour les prestations en présence du khalife général, a-t-il ajouté. Outre ces déclamations devenues une tradition à Touba depuis 2018, la vivification du mois béni est également marquée par l'organisation de conférences scientifiques à l'intérieur de la grande mosquée, portant sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.