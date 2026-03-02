Afrique: Football - Matchs amicaux, l' Ouganda et le Kirghizistan au menu des Barea

Madagascar jouera deux matchs amicaux contre l'Ouganda et le Kirghizistan fin mars, en Turquie. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Barea en vue des éliminatoires de la CAN.

Les sparring-partners sont encore en attente de confirmation. La tenue des deux matchs amicaux des Barea, durant la prochaine fenêtre FIFA, prévue entre le 23 et le 31 mars, reste à confirmer. Madagascar envisage d'affronter l'Ouganda et le Kirghizistan.

« Nous attendons les lettres de confirmation de la FIFA concernant les deux matchs amicaux programmés fin mars. Ils devraient se tenir les 27 et 31 mars à Antalya, en Turquie », a confié le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, hier, lors des matchs de gala de solidarité au stade Elgeco Plus, au By-pass.

De son côté, le sélectionneur Corentin Da Silva Martins, qui a renouvelé son contrat le 22 février, dispose de trois semaines pour convaincre les joueurs, notamment les expatriés, et constituer son équipe en vue de ces matchs servant de préparation à la phase qualificative de la CAN 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mieux classés

Les deux équipes que vont affronter les Barea sont mieux classées que Madagascar, actuellement 104e mondiale et 21e en Afrique. Les Cranes de l'Ouganda occupent la 88e place au classement FIFA et la 17e sur le continent africain. L'Ouganda a disputé huit phases finales de la CAN et a été finaliste en 1978. Ce pays fait partie des trois hôtes de la CAN 2027.

Plus récemment, il s'est illustré en atteignant les huitièmes de finale de la CAN 2019 en Égypte.

La République kirghize se situe, quant à elle, à la 103e place du classement FIFA, juste devant la Grande Île. Les Faucons blancs du Kirghizistan comptent trois participations à la phase finale de la Coupe d'Asie et avaient atteint les huitièmes de finale en 2019.

Les protégés du coach Corentin disposeront encore d'autres matchs amicaux lors de la trêve internationale de juin, avant d'entamer la phase qualificative à la CAN en septembre. Les deux premières journées de la phase de groupes sont programmées entre le 21 et le 30 septembre. Les troisième et quatrième journées se dérouleront du 1er au 6 octobre. Les cinquième et sixième journées auront lieu entre le 9 et le 17 novembre.