Madagascar: Action humanitaire - Des consultations gratuites pour les sinistrés de Gezani

À la suite du cyclone « Gezani », des consultations gratuites ont été organisées la semaine dernière dans le district de Vavatenina au profit des sinistrés, afin de répondre aux besoins sanitaires urgents et de rapprocher les soins des populations touchées.

Soins de proximité

À Ambatoharanana, dans la commune rurale de Miarinarivo, district de Vavatenina, des consultations médicales gratuites ont été organisées la semaine dernière au bénéfice des sinistrés, afin de répondre aux besoins sanitaires les plus urgents. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions menées à la suite du passage du cyclone « Gezani », qui a touché Toamasina.

Des agents de santé se sont rendus sur place afin d'assurer des soins aux habitants affectés par les intempéries. L'objectif était de garantir une prise en charge rapide et de prévenir toute aggravation de la situation sanitaire dans la zone.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les prestations proposées comprenaient des consultations générales, des extractions dentaires, des séances de vaccination ainsi que la pesée des enfants. Des dépistages du paludisme et du diabète ont également été effectués.

Par ailleurs, la santé sexuelle et reproductive n'a pas été omise : des tests de dépistage de la syphilis, du VIH/sida et du cancer du col de l'utérus ont été proposés afin de détecter précocement d'éventuelles infections ou pathologies.

Opportunité

« Ces actions sont essentielles dans un contexte post-catastrophe, où l'accès aux soins peut être perturbé et où les risques sanitaires restent élevés. Le dépistage permet d'orienter les patients vers une prise en charge rapide et adaptée, mais aussi de renforcer la prévention grâce à des conseils et un suivi médical », note un professionnel de santé. En agissant sur ces différents volets, la campagne vise à préserver la santé de la population et à limiter la propagation de maladies susceptibles d'avoir des conséquences graves si elles ne sont pas prises en charge à temps.

Nombreux sont les habitants qui ont saisi cette opportunité de soins gratuits. « Depuis le cyclone, il est difficile de se déplacer jusqu'au centre de santé. Cette consultation gratuite nous soulage beaucoup », confie une mère de famille venue faire vacciner et peser son enfant. Elle explique que les routes endommagées et les transports perturbés rendent l'accès aux soins plus compliqué, d'où l'importance d'une intervention de proximité.

Un autre bénéficiaire, présent pour un dépistage, souligne : « Après une catastrophe, on pense d'abord à reconstruire sa maison, mais la santé est tout aussi essentielle. Sans soins, les maladies peuvent vite s'aggraver. Cette initiative nous redonne un peu d'espoir. » Plusieurs habitants estiment également que ces consultations permettent non seulement de se soigner, mais aussi de bénéficier de conseils pour prévenir les maladies après le cyclone.

« Au-delà des soins prodigués, le respect des mesures d'hygiène et de prévention est essentiel en période post-catastrophe », poursuit le professionnel de santé.