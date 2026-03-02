Congo-Brazzaville: Technologie - Le pays va bientôt basculer dans la communication par satellite

Une forte délégation d'experts chinois en matière a échangé, le 1er mars à Brazzaville, avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, sur les modalités de mise en œuvre conjointe du méga projet de la communication par satellite.

Les experts chinois sont venus au Congo dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation et de modernisation du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO), dont les travaux ont été lancés le 28 février par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Avec le ministre Léon Juste Ibombo, les discussions ont porté sur le renforcement des capacités technologiques du Congo dans le domaine du numérique. Les deux parties ont évoqué notamment le projet d'installation du système des communications satellitaires au Congo afin de permettre au pays d'intégrer une autre dimension du numérique pour laquelle le gouvernement a retenu parmi les six piliers de développement.

La phase pilote du projet des communications satellitaires sera expérimentée sur le CFCO, dans le cadre de sa modernisation amorcée. Sur le terrain, selon le ministre en charge de l'Economie numérique, il s'agira d'installer le long du CFCO des équipements intelligents, connectés au réseau satellitaire, en vue de rendre cette infrastructure plus compétitive et aux standards internationaux.

« En consolidant notre coopération dans les communications par satellite, nous n'ouvrons pas seulement une nouvelle page technologique, nous écrivons ensemble un chapitre stratégique de l'amitié sino-congolaise à l'ère du numérique».

«À l'ère de l'internet des objets et des réseaux intelligents, un chemin de fer moderne doit être connecté, sécurisé et piloté par des systèmes numériques performants. Au nom du gouvernement congolais, je vous réitère notre entière disponibilité à avancer, main dans la main, vers un avenir commun ambitieux et solidaire », a souligné Léon Juste Ibombo.

Dans ce domaine, les experts chinois se sont engagés aussi à accompagner le Congo dans la mise en œuvre des projets pilotes structurants, autour des infrastructures de transport et des secteurs productifs.

De même, la Chine va aider le Congo à renforcer le transfert de compétences ainsi que la formation des talents congolais dans ce domaine.

En vue de garantir le meilleur climat d'investissements dans le secteur du numérique, la Chine va aussi assurer au Congo un cadre réglementaire propice à l'innovation ; la sécurité juridique des investissements ; promouvoir un environnement favorable au développement de l'économie numérique et encourager les partenariats entre entreprises, centres de recherche et institutions de formation des deux pays.

Pour plus de persuasion, les experts chinois ont invité le ministre Léon Juste Ibombo à effectuer une visite officielle en Chine, pour s'en convaincre.