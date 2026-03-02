Madagascar: Concert - Mahaleo célèbre ses 55 ans de carrière à guichets fermés

Mahaleo a fêté ses 55 ans de carrière lors d'un concert à guichets fermés au Centre de conférences international d'Ivato (CCI). Le public a vibré au rythme de leurs titres emblématiques et de performances pleines d'émotion.

Le concert de Mahaleo, qui s'est tenu hier au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, a offert un moment rare de musique et d'émotion, marquant le lancement des festivités du 55e anniversaire du groupe, placées sous le thème « Fihavanana tsy ravan'ny taona ». La salle était comble, à guichet fermé, et le public, jeunes et moins jeunes confondus, a chanté en chœur et interagi avec enthousiasme tout au long de la soirée.

Sur scène, les piliers du groupe, Dama à la guitare et Bekoto au chant, ont prouvé que leur énergie et leur passion demeurent intactes malgré les années. Même visiblement fatigué, Bekoto a poursuivi sa prestation avec détermination, soutenu par Dama et les applaudissements du public, confirmant son statut emblématique dans la musique malgache.

Énergie nouvelle

Le concert a proposé une sélection soigneusement choisie parmi les près de trois cents titres du répertoire de Mahaleo, retraçant les périodes marquantes de leur carrière. Les descendants du groupe ont participé à cette sélection, en tenant compte des suggestions et réactions des fans sur Facebook. Sur scène, la jeune génération a insufflé une énergie nouvelle, ravivant le « Revy Mahaleo » et renforçant la communion avec le public.

La soirée a alterné entre des morceaux dynamiques comme Sambo de Gera et des titres plus doux tels que Salanitra, tandis que des chansons d'amour comme Mofo Tantely ont déclenché un enthousiasme général, le public chantant à l'unisson.

Les performances ont été projetées sur deux grands écrans, amplifiant l'expérience visuelle et sonore. Organisé par Louvto Company, ce spectacle a été une célébration réussie de la musique.

Ce concert rappelle que l'héritage de Mahaleo repose sur l'amitié, la passion et l'engagement indéfectible pour la musique, et que leurs fans restent fidèles et nombreux après plus de cinq décennies de carrière.