Sénégal: Le comité d'urgence de la FSF valide une enveloppe de soutien aux club de plus 1,2 milliard

Dakar — Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a pris 12 résolutions à l'issue de la dernière réunion, dont une mesure portant sur un soutien financier de 1 milliard 218.750 000 francs CFA aux clubs engagés dans les compétitions nationales et régionales , a-t-on appris dimanche de l'instance dirigeante.

Selon un communiqué transmis à l'APS, le comité d'urgence de la FSF, réuni vendredi à Dakar, sous la présidence de son président, Abdoulaye Fall, a adopté douze mesures à l'issue de ses délibérations, dont la validation d'une enveloppe globale de 1.218. 750 000 francs CFA, au titre de subventions destinées à l'ensemble des clubs affiliés engagés dans les compétitions nationales et régionales.

Une autre mesure adoptée porte sur l'apurement des arriérés dus aux arbitres pour la saison 2024/2025, s'élevant à 95 846 500 Francs CFA.

Sur ce registre, le comité d'urgence de la FSF a instruit ses services compétents et celles de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) de travailler à optimiser la programmation et la régularité des paiements futurs.

Il a approuvé le projet de transfert de la FSF vers son nouveau siège, dont le plan d'affectation des locaux sera finalisé par l'administration fédérale.

De même a-t-il été demandé un audit et une mise à jour technique des dossiers fonciers et administratifs relatifs aux sièges des ligues régionales.

Le comité d'urgence de la FSF a confirmé le programme d'équipement des sièges de ligues et le lancement du processus de recrutement d'un personnel permanent pour garantir la continuité du service public du football sur l'ensemble du territoire national.

Selon le communiqué, il a en outre validé le protocole de remboursement des frais de transport (aller-retour) pour les clubs évoluant en National 1 et National 2, et en divisions 1 et 2 du football féminin.