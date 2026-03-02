Sénégal: La FSF veut relancer les chantiers du Stade Demba Diop

Dakar — Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a érigé en priorité la relance des travaux du stade Demba Diop, en collaboration avec la FIFA et d'éventuels partenaires privés.

Selon un communiqué parvenu dimanche à l'APS, la relance des travaux du Stade Demba Diop fait partie des mesures adoptées par le comité d'urgence de la FSF lors de sa réunion tenue vendredi sous la présidence de son président, Abdoulaye Fall.

En janvier 2021, l'Etat du Sénégal avait signé avec la FSF un protocole d'accord stipulant que le Stade Demba Diop va être reversé dans le patrimoine de l'instance dirigeante du football national.

Dans ce cadre, la FSF a entamé en 2023 les travaux de reconstruction de l'infrastructure sportive fermée depuis juillet 2017, en raison d'un tragique incident survenu lors de la finale de la Coupe de la Ligue ayant opposé le stade de Mbour à l'US Ouakam.

Huit personnes avaient alors trouvé la mort dans des échauffourées qui avaient provoqué une bousculade et l'affaissement d'un mur.

La fin des travaux de reconstruction du stade, situé au coeur de la capitale sénégalaise, était prévue en juin 2025.

Face au retard noté dans l'exécution des travaux, l'ancien président de la FSF, Maître Augustin Senghor, avait tenu en avril 2025, une réunion avec l'entreprise pilote CEGIM, responsable du gros oeuvre, les architectes et ingénieurs chargés de la maitrise d'oeuvre, "pour vraiment donner un coup de fouet au chantier".