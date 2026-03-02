Sénégal: Quatre talibés se noient dans les eaux du Doué, à Mbantou

1 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbantou — Quatre talibés ont perdu la vie par noyade, samedi, dans le bras du fleuve Doué, à Mbantou, une localité de la commune de Guédé-Village, dans le département de Podor (nord), a appris l'APS d'un représentant local.

Les victimes sont pensionnaires d'une école coranique située au croisement de Mbantou, a précisé Amadou Makhtar Bâ, un représentant du chef de village.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement déployés sur les lieux pour des opérations de recherche.

Les corps des victimes ont été repêchés vers 17 heures, indique la source.

La gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le sous-préfet ainsi que les autorités municipales de Guédé-Village étaient présents sur place pour les constatations d'usage.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame.

