Sénégal: Tivaouane - Découverte d'un corps sans vie suspendu à une corde à Darou Salam Lindiane

1 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé suspendu à une corde, dimanche matin, à Darou Salam Lindiane, un village de la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon les informations recueillies sur place, une épouse de la victime aurait découvert, au réveil, le corps de son mari pendant au bout d'une corde, aux environs de 10 heures 40mn.

La victime, un maître coranique âgé de 42 ans, marié à deux épouses et père de quatre enfants, résidait à Darou Salam Lindiane.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont procédé au constat d'usage avant de transporter la dépouille à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

La brigade de gendarmerie de Mboro a ouvert une enquête, afin de déterminer les circonstances du décès.

La nouvelle a suscité une vive émotion au sein communauté locale de Darou Salam, où le défunt enseignait le Coran.

