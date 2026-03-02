Sénégal: Ligue 1 - AJEL domine Pikine et s'envole en tête du classement

1 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — AJEL a consolidé son fauteuil de leader de la Ligue 1 de football en dominant (2-0) l'AS Pikine, dimanche, en match comptant pour la 17e journée du championnat.

En déplacement au Stade Alassane Djigo, les Rufisquois ont plié le match en première mi-temps, grâce à son goleador Mouhamed Diop (9e et 32e mn), en tête du classement des meilleurs buteurs avec 9 réalisations.

Avec ce troisième succès d'affilée consécutifs, AJEL reste seul en tête du classement avec 33 points, soit 5 de plus que ses poursuivants immédiats, l'Union sportive de Gorée et Teungueth FC (TFC), qui n'ont pu faire mieux qu'un match nul. Ces deux équipes sont à égalité à 28 points.

Les Insulaires ont été accrochés par Guédiawaye Football Club (GFC), alors que l'équipe de Teungueth FC a été tenue en échec par la Linguère de Saint-Louis (1-1).

Le derby dakarois de la 17e journée entre le Jaraaf de Dakar et l'Union sportive de Ouakam s'est soldé par un nul vierge.

Wally Daan a renoué avec la victoire en battant (2-1) SONACOS.

Voici les résultats enregistrés :

Dakar Sacré-Coeur-Cambérène (0-0)

Pikine-AJEL (0-2)

Jaraaf-USO (0-0)

GFC-Gorée (1-1)

TFC-Linguère (1-1)

Wally Daan-SONACOS (2-0)

Stade de Mbour-Génération Foot (1-1)

Casa Sports-HLM (0-0)

