Ile Maurice: Navin Ramgoolam promet le «National Crime Agency Bill», qui abolira la charge provisoire

1 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam a, lors de son discours prononcé à l'occasion du congrès marquant le 90e anniversaire du Parti travailliste (PTr), à Réduit, ce dimanche 1eᣴ mars, annoncé que le gouvernement viendra de l'avant, à la rentrée parlementaire, avec une «loi révolutionnaire pour la police» : le National Crime Agency Bill, qui abolira la charge provisoire. Il a aussi annoncé son intention de bâtir un nouveau quartier général du PTr au Square Guy Rozemont.

Au sujet de la situation économique du pays, il a déclaré que son gouvernement avait hérité «d'un pays en décomposition» et qu'il lui fallait trouver Rs 10 milliards pour combler le manque à gagner qui devait provenir de la Grande-Bretagne dans le cadre de l'accord concernant les îles Chagos.

Abordant la question de la relève au sein de son parti, le leader a assuré qu'il serait toujours là «pandan enn bon letan».

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.