Ile Maurice: Navin Ramgoolam promet le «National Crime Agency Bill», qui abolira la charge provisoire

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam a, lors de son discours prononcé à l'occasion du congrès marquant le 90e anniversaire du Parti travailliste (PTr), à Réduit, ce dimanche 1eᣴ mars, annoncé que le gouvernement viendra de l'avant, à la rentrée parlementaire, avec une «loi révolutionnaire pour la police» : le National Crime Agency Bill, qui abolira la charge provisoire. Il a aussi annoncé son intention de bâtir un nouveau quartier général du PTr au Square Guy Rozemont.

Au sujet de la situation économique du pays, il a déclaré que son gouvernement avait hérité «d'un pays en décomposition» et qu'il lui fallait trouver Rs 10 milliards pour combler le manque à gagner qui devait provenir de la Grande-Bretagne dans le cadre de l'accord concernant les îles Chagos.

Abordant la question de la relève au sein de son parti, le leader a assuré qu'il serait toujours là «pandan enn bon letan».