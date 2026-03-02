Congo-Kinshasa: L'aéroport de Bangboka à Kisangani de nouveau ciblé par des drones kamikazes

L'aéroport international de Bangboka à Kisangani a été attaqué le dimanche 1er mars 2026 par des drones kamikazes chargés de sous-munitions. Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Tshopo attribue ces attaques à l'armée rwandaise (RDF) et aux rebelles de l'AFC/M23. Ces attaques se sont intensifiées pendant les heures de pointe des activités aéroportuaires, précise le communiqué.

Le document indique que quatre drones ont été interceptés et abattus, dont le dernier aux environs de 19h30, heure locale, alors qu'un avion de la Compagnie Africaine d'Aviation (CAA) amorçait déjà son atterrissage.

Le gouverneur de la Tshopo appelle la population de Kisangani au calme.

Il s'agit de la deuxième attaque de cet aéroport par des drones kamikazes en l'espace d'un mois. Le 31 janvier dernier, les Forces armées de la RDC (FARDC) ont détruit quatre drones kamikazes armés dans les airs, à environ dix kilomètres de l'aéroport international de Gbangoka, à Kisangani (Tshopo).

Selon des sources locales, un cinquième drone avait terminé sa course près de la piste de cette installation aéroportuaire sans provoquer de dégâts.