Congo-Kinshasa: L'aéroport de Bangboka à Kisangani de nouveau ciblé par des drones kamikazes

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'aéroport international de Bangboka à Kisangani a été attaqué le dimanche 1er mars 2026 par des drones kamikazes chargés de sous-munitions. Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Tshopo attribue ces attaques à l'armée rwandaise (RDF) et aux rebelles de l'AFC/M23. Ces attaques se sont intensifiées pendant les heures de pointe des activités aéroportuaires, précise le communiqué.

Le document indique que quatre drones ont été interceptés et abattus, dont le dernier aux environs de 19h30, heure locale, alors qu'un avion de la Compagnie Africaine d'Aviation (CAA) amorçait déjà son atterrissage.

Le gouverneur de la Tshopo appelle la population de Kisangani au calme.

Il s'agit de la deuxième attaque de cet aéroport par des drones kamikazes en l'espace d'un mois. Le 31 janvier dernier, les Forces armées de la RDC (FARDC) ont détruit quatre drones kamikazes armés dans les airs, à environ dix kilomètres de l'aéroport international de Gbangoka, à Kisangani (Tshopo).

Selon des sources locales, un cinquième drone avait terminé sa course près de la piste de cette installation aéroportuaire sans provoquer de dégâts.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.