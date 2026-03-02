Afrique: Basketball 5x5 - Troisième revers des Ankoay face aux Ivoiriens

Malgré une entame prometteuse, Madagascar a subi la loi ivoirienne. Battus lors de leurs trois sorties, les Ankoay devront réagir en juillet lors de la troisième fenêtre qualificative.

Les Ankoay n'auront tenu qu'un quart-temps. Opposés aux Éléphants, les Malgaches se sont inclinés lourdement (74-99) sur le parquet du Stadium Marius-Ndiaye de Dakar, hier. Pourtant, la rencontre avait débuté sous de bons auspices.

Solides en défense, appliqués en attaque, les Ankoay résistaient bien : 4-8 après quatre minutes, puis 6-11 et 9-11 à 5'38. Sur un tir primé de Marco Rakotovao, Madagascar recollait à 12-12, puis à 14-14 à 2'12 de la fin du premier quart-temps. Anthony Nelson Severin Rasolomanana redonnait même l'avantage sur deux lancers francs (17-15). Mais la puissance ivoirienne faisait la différence en fin de période (19-16).

Le tournant intervenait dès l'entame du deuxième quart-temps. Plus agressifs et dominateurs dans la raquette, les Ivoiriens infligeaient un 11-0 éclair (27-16). Johan Randriamananjara stoppait l'hémorragie, mais l'écart grimpait rapidement : 34-18, 38-20, puis 45-28. À la pause, le score était déjà préoccupant (47-37), malgré une résistance courageuse des Malgaches.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Statistiquement, les Ankoay ont affiché de l'envie, mais aussi leurs limites. Sitraka Raharimanantoanina s'est montré le plus régulier avec 20 points en 26 minutes (7/10 aux tirs, 6/9 à deux points, 1/1 à trois points et 5/5 aux lancers francs). Monja Romain Faralahy a ajouté 14 points (5/12, dont 3/9 derrière l'arc), tandis que Mathias M'Madi a inscrit 12 points (4/10 aux tirs, 2/5 à trois points). Austin Rasolonjato a contribué avec 10 points (4/8), se montrant tranchant dans ses pénétrations.

Dos au mur

Johan (8 points à 3/5) et Hasina Rasolonandrianina (4 points à 2/3) ont répondu présent par séquences. En revanche, d'autres éléments ont connu une soirée plus compliquée : Kiady Mijoro Razanamahenina (1 point, 0/7 aux tirs), Marco Rakotovao (3 points, 1/5) ou encore Alpha Solondrainy (0 point). Anthony Nelson Severin Rasolomanana a marqué 2 points (2/2 aux lancers), mais sans réussite dans le jeu (0/3). L'adresse extérieure irrégulière et les difficultés au rebond, tant offensif que défensif, ont pesé lourd face à l'impact ivoirien.

À la fin du troisième quart-temps (75-49), l'écart était devenu abyssal. Le dernier acte a permis de limiter légèrement la casse, sans jamais inquiéter les Éléphants, qui ont maîtrisé leur avance pour s'imposer 99-74.

Trois matches, trois défaites : le constat est sévère. Au-delà du score, c'est surtout la différence de taille, de puissance et de constance qui interpelle. La troisième fenêtre, programmée en juillet, offrira un délai précieux pour corriger les lacunes et densifier le secteur intérieur. Les Ankoay sont dos au mur, mais l'espoir de rebondir demeure.