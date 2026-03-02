Madagascar: Religion - Le Ramadan épargné par la guerre au Moyen-Orient

2 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

À Madagascar, le mois sacré du Ramadan se déroule normalement. Les fidèles continuent leurs prières et leurs jeûnes. « La guerre qui frappe certaines régions islamiques du monde n'a pas de répercussion sur la pratique du Ramadan », lance un membre de la communauté musulmane de Madagascar, hier.

Les activités dans le cadre de cet événement religieux sont maintenues. La Fondation Mohammed VI a notamment offert son soutien à des habitants d'Antsirabe et aux étudiants de l'Université d'Antananarivo. Deux cents étudiants non musulmans de l'Université d'Antananarivo, résidant dans la cité universitaire d'Ankatso, ont ainsi reçu des vivres. « C'est pour montrer que les musulmans savent faire preuve de solidarité dans la différence », indique Hamidou Ali, président de la Fondation Mohammed VI, section Madagascar.

La Fondation a également poursuivi son engagement à Antsirabe, une ville avec laquelle elle entretient un lien particulier. Deux cent cinquante habitants de cette ville ont bénéficié de distributions alimentaires, renforçant la solidarité et l'entraide, valeurs centrales du Ramadan.

Le mois de Ramadan a débuté le mercredi 18 février. Il devrait se terminer autour du jeudi 19 mars, en fonction de l'apparition de la lune. La fin du mois de Ramadan sera un jour férié à Madagascar.

