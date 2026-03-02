Cote d'Ivoire: Protection des enfants et de la jeune fille - L'artiste Josey associe sa voix à celle de l'Unicef

L'artiste ivoirienne Josey Priscille Gnakrou appelée simplement « Josey » a été nommée ambassadrice de l'Unicef pour la promotion de la protection des enfants et de la jeune fille en Côte d'Ivoire. L'artiste a procédé à la signature d'un accord avec l'Unicef. C'était le vendredi au siège de l'institution onusienne à Cocody Riviera-Golf (Abidjan).

La star entend utiliser sa voix et sa notoriété pour promouvoir l'éducation et la santé sexuelle de la jeune fille, ainsi que la santé de l'enfant et de la mère, sans oublier la nutrition de l'enfant. Dans la mise en oeuvre de l'accord, l'Ivoirienne sera amenée à créer une chanson, de concert avec l'artiste de renommée internationale Lokua Kanza, par ailleurs ambassadeur de l'Unicef en République démocratique du Congo. Une production musicale qui sera utilisée comme « l'Hymne des enfants rois ».

« Si j'accepte d'être ambassadrice aujourd'hui, ce n'est pas pour un titre. C'est parce que je ne peux plus faire comme si je n'ai pas vu », a déclaré Josey Priscille Gnakrou.

En fait, avant la signature de l'accord avec l'Unicef, elle s'est rendue à Odienné, au nord la Côte d'Ivoire, où elle dit avoir vu des jeunes filles dont les yeux brillent autant que leurs rêves, mais conscientes que leur avenir peut basculer trop tôt si personne ne les protège. Une immersion de Josey qui s'inscrivait dans le cadre du processus de sélection. Elle lui a permis de voir et de comprendre les réalités de la protection de l'enfant et la scolarisation.

Le Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a invité la nouvelle ambassadrice à prêter sa voix à ceux que l'on n'entend pas, transformer la notoriété en changement de comportement et porter les messages impactant sur défis divers : « Allaitement exclusif, vaccination, nutrition, éducation des jeunes filles...jusqu'au dernier kilomètre de la Côte d'Ivoire ».

Pour le directeur de Cabinet du ministère de Femme, de la Famille et de l'Enfant, Moussa Diarrassouba, la nomination de Josey doit être perçue comme « un renfort de poids » pour l'action gouvernementale. Son département ministériel se réjouit alors de voir une figure aussi influente de la culture s'engager officiellement aux côtés de l'Unicef.

Il est bon de rappeler que cette lutte effrénée pour la protection et le droit des enfants et des jeunes filles est déjà portée par certaines personnalités du monde culturel et sportif à savoir : Nash ; Murielle Ahouré ; Sébastien Haller ; Edith Brou et Inadebelle.