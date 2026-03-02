Cote d'Ivoire: Tonkpi - Vagondo Diomandé appelle à la prière et au renforcement de l'unité nationale

À la faveur de la coïncidence du Ramadan et du Carême chrétien, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité les fidèles musulmans et chrétiens à prier pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire.

Lors d'une cérémonie organisée le vendredi 27 février 2026 à Man, dans la région du Tonkpi, le ministre a procédé à la remise d'un important don de vivres en faveur des communautés religieuses. La dotation comprenait 37 tonnes de riz, 440 cartons de lait, 440 cartons de pâtes alimentaires et 440 cartons de sucre. Selon les organisateurs, ces vivres visent à accompagner les fidèles durant cette période marquée par la pénitence, la prière et le partage.

La cérémonie s'est tenue en présence de chefs traditionnels, d'élus locaux et de guides religieux. Le maire de Man, intervenant au nom des élus, a salué une initiative de nature à soutenir les familles et à contribuer au renforcement du vivre-ensemble dans la région. Au nom des communautés musulmanes, l'imam Koné Aboubakar a exprimé sa reconnaissance, soulignant la dimension spirituelle de ce geste. « Nous sommes dans un mois béni de repentance et de prières. C'est une occasion spéciale pour prier pour la Côte d'Ivoire et pour le Président de la République », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, le ministre a rappelé la portée spirituelle commune du Ramadan et du Carême. « L'heure est à la prière parce que c'est un mois hautement spirituel, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans. Ces moments ont un seul sens : le partage et surtout le vivre ensemble », a-t-il indiqué.

Il a exhorté les fidèles à élever des prières pour la paix, la stabilité et l'avenir du pays, ainsi que pour le Chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans le prolongement de la cérémonie, une rupture œcuménique a été organisée au domicile du ministre à Man, réunissant autorités administratives, chefs traditionnels et responsables religieux des deux confessions. Au-delà de l'assistance matérielle, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la cohésion sociale dans le Tonkpi et, plus largement, à l'échelle nationale.