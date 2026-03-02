Gabon: Tchibanga - Le sommet des jeunes leaders du Gabon sur le vih/SIDA en visite de prospection

La coordination du Sommet des Jeunes Leaders du Gabon sur le VIH/SIDA a effectué une nouvelle mission de prospection dans la province de la Nyanga, marquant une étape décisive dans l'organisation de ce grand rendez-vous national.

Initialement prévu du 26 au 28 février 2026, le Sommet se tiendra finalement du 12 au 14 août 2026, en cohérence avec la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août sous l'égide des Nations Unies. Ce report stratégique vise à renforcer la mobilisation nationale et internationale autour du leadership des jeunes et de la lutte contre le VIH/SIDA.

La mission était conduite par *Jerry Ronald Onanga Mbourou, président du Réseau des Jeunes Leaders des Nations Unies, accompagné des membres du comité d'organisation.

1 - Des échanges institutionnels pour consolider les appuis.

Placée sous le signe du dialogue institutionnel, la mission avait pour objectif de consolider les partenariats locaux et de confirmer la faisabilité logistique et stratégique du Sommet.

La délégation a été reçue par Pierre Boussoungou, Maire Central de Tchibanga,* qui a salué l'engagement de la jeunesse et encouragé cette initiative, soulignant l'importance d'une mobilisation collective face aux défis sanitaires de la province.

La Nyanga demeure en effet la *province affichant le taux de prévalence du VIH le plus élevé du pays, estimé à 4,9 %,* une situation préoccupante qui touche particulièrement les jeunes et confère à cette initiative un caractère prioritaire.

2 - Mobilisation des secteurs éducatif et sanitaire

La coordination a également rencontré *Jean Moukendu, Directeur académique provincial,* qui a exprimé son soutien et assuré de la mobilisation des jeunes durant la période du Sommet.

Du côté sanitaire, Thierry Noël Mamboundou, Directeur régional de la Santé, a rappelé que « la véritable victoire contre le VIH repose avant tout sur la prévention », insistant sur la nécessité d'un leadership communautaire fort.

Au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Tchibanga, Emilia Audrey Bikene-bi-Ntoutoume a réaffirmé son engagement aux côtés des jeunes leaders, saluant une initiative essentielle pour renforcer la riposte communautaire et nationale.

3 - Appel à l'unité au Gouvernorat

La délégation s'est rendue au Gouvernorat de la Nyanga où elle a été reçue par Mousavou Mousavou, Secrétaire général de province. Celui-ci a appelé à fédérer toutes les forces vives autour du Sommet : « Nous devons unir nos efforts pour insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre le VIH/SIDA dans notre province et dans tout le pays. »

4 - Partenariats privés : un engagement renouvelé

La mission a également inclus une visite à la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), partenaire du Forum depuis sa première édition. Bien qu'aucun responsable n'ait pu être rencontré, la coordination a tenu à marquer symboliquement la solidité du partenariat existant.

Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec Airtel Gabon, partenaire stratégique du Sommet. L'entreprise a confirmé sa volonté d'accompagner activement l'édition 2026.

5 - Un Sommet placé sous le signe de l'action

Au terme de cette mission, la coordination s'est déclarée satisfaite de l'accueil et des engagements obtenus. Les prises d'images officielles ont symbolisé la synergie entre autorités publiques, secteur privé et organisations de jeunesse.

Prévu à Tchibanga du 12 au 14 août 2026, le Sommet des Jeunes Leaders du Gabon sur le VIH/SIDA s'annonce comme une plateforme nationale de mobilisation et d'action, plaçant la jeunesse au coeur de la riposte sanitaire, de la solidarité nationale et du développement durable.