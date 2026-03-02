Madagascar: Sensibilisation - Les hommes appelés à prendre leur responsabilité

Les hommes sont de plus en plus appelés à assumer pleinement leurs responsabilités au sein de la société.

Le consortium Action Éducation et Solidarité Laïque et l'initiative des Labis organise des activités de sensibilisation à destination des jeunes hommes de la commune urbaine d'Antananarivo, pour promouvoir une masculinité positive et lutter contre les violences basées sur le genre.

« L'idée est de faire en sorte que les hommes ne fuient pas lorsque leur partenaire tombe enceinte, qu'ils assument pleinement leur rôle de père, et qu'ils rejettent toute forme de violence envers les femmes », explique une source proche du consortium, lors d'une grande journée de sensibilisation organisée le 21 février au stade de Betongolo.

Ces actions de sensibilisation, qui entrent dans le cadre du projet Sandratra, financé par l'Agence française de développement (AFD), ont réuni de nombreux jeunes participants. Les jeunes hommes engagés, appelés Bandy Miabo, ont souhaité amplifier leur action en mobilisant largement les jeunes hommes dans la commune urbaine d'Antananarivo à travers cet événement.

Selon les organisateurs, ce type d'initiatives contribue à changer les mentalités, en encourageant les hommes à être responsables, respectueux et engagés dans la société.