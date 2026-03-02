Afrique de l'Ouest: 6e édition du concours d'art oratoire du GIABA - La jeunesse Béninoise rafle le 1er prix

Autour du thème : "La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ?", le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), institution spécialisée de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a tenu avec succès sa 6e édition du concours d'art oratoire, le samedi 28 février 2026 à l'Université Félix Houphouet Boigny d'Abidjan.

Pour cette édition qui s'inscrivait dans la dynamique de sensibilisation et de mobilisation des jeunes engagée par le Giaba depuis 2013, l'étudiant béninois, Jean Silas Etienne Hounkpatin a été jugé meilleur avec 243 points. Le lauréat est reparti les mains chargées d'un ordinateur, d'un trophée et la coquette somme de 1000 dollars. Les autres candidats de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, le Togo, de la Guinée-Bissau et de la Guinée ont respectivement occupé, les 2e, 3e, 4e, 5e place.

Pour les nombreuses autorités présentes à l'activité notamment, Mme Fathma Diarre Mahan, représentante résidente p.i. de la Cedeao, M. Timothy Melaye, représentant du Directeur général du Giaba...le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité financière, la sécurité régionale et le développement durable des États membre de la Cedeao. Raison pour laquelle, la mobilisation de la jeunesse et du monde universitaire reste un levier stratégique pour renforcer la prévention et consolider une culture d'intégrité et de responsabilité citoyenne au sein de l'espace communautaire.

Rappelant que la jeunesse est l'avenir, Pr Arsène Kobéa représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a soutenu qu'il est plus que nécessaire de suffisamment l'informer. Ce, dans un élan d'anticiper sur cette lutte. À l'écouter, la lutte contre le blanchiment ne peut pas se faire uniquement au niveau d'un seul pays.

D'où, le sens de cette compétition sous-régionale qui permet à la jeunesse de travailler de façon concertée afin de préserver les pays contre le financement illicite. Aussi permet-il aux pays d'être bien assainies afin d'être éligibles aux crédits aux prêts des bailleurs de fonds. Terminant, il a savoir que la Côte d'Ivoire a pris de nombreuses réformes pour l'assainissement de son système financier.