Cote d'Ivoire: Ramadan 2026 - Laurent Tchagba mobilise 40 tonnes de vivres pour les musulmans de Marcory

À l'occasion du mois sacré du Ramadan 2026, période de spiritualité intense, de partage et de solidarité, Laurent Tchagba, ministre-conseiller à la Présidence de la République et député de Marcory, a posé un acte fort en direction de la communauté musulmane de sa circonscription.

Dans un élan de fraternité, il a offert 40 tonnes de vivres, composées de 20 tonnes de riz de qualité supérieure et 20 tonnes de sucre. Ce don d'envergure vise à soutenir les familles dans l'accomplissement du jeûne et à alléger les charges liées aux repas de rupture quotidienne. Au-delà de sa portée matérielle, l'initiative se veut un symbole d'attention et de proximité envers les populations.

La grande opération de distribution a officiellement démarré le samedi 28 février 2026, dans une organisation méthodique et inclusive. Responsables politiques locaux, guides religieux, acteurs de la société civile et représentants des différentes communautés ont été mobilisés pour assurer une répartition équitable. L'objectif affiché est clair : ne laisser personne en marge durant ce moment de haute élévation spirituelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un message empreint d'humanisme, Laurent Tchagba a invité chacun à cultiver les valeurs de compassion et d'entraide : « Que ce geste de solidarité inspire chacun de nous et renforce les liens de fraternité et de partage au sein de notre communauté. Nous souhaitons à tous un excellent mois de Ramadan, placé sous le signe de la foi, de la paix et de l'espérance. »

L'émotion et la reconnaissance étaient palpables parmi les bénéficiaires, qui saluent un engagement constant du député de Marcory. Des dons similaires ont également été effectués au profit des fidèles musulmans d'Attécoubé. Fidèle à sa tradition annuelle, l'élu entend poursuivre ses actions en faveur des communautés religieuses, dans un esprit d'équité et de fraternité interreligieuse, avec des initiatives prévues en direction de la communauté chrétienne catholique en période de Carême.