Cameroun: Mort d'Anicet Ekanè au SED - Autopsie sans la famille et transfert vers Douala

Trois mois. C'est le temps qu'il aura fallu pour que le corps de Georges Anicet Ekanè quitte la morgue. Le MANIDEM a annoncé ce 1er mars 2026 le transfert de son président vers Douala. L'opération aura lieu ce mardi 3 mars. Mais cette sortie de corps ne met pas fin aux questions. Elle les ravive.

Une mort en détention dans les cellules du SED

Georges Anicet Ekanè est mort le 1er décembre 2025. Il se trouvait alors dans les cellules du Secrétariat d'État à la Défense, le SED, à Yaoundé. Ce service de renseignement camerounais est connu pour son opacité. Depuis cette date, le MANIDEM et la famille réclament des explications. Le silence des autorités a duré des mois. Aujourd'hui, avec l'annonce du transfert de la dépouille vers Douala, l'affaire sort de l'ombre.

La version officielle : une mort naturelle aussitôt contestée

L'État camerounais a conclu à une mort naturelle. Une autopsie a été réalisée. Mais celle-ci s'est déroulée sans la présence de la famille du défunt. Une absence qui jette un doute sur toute la procédure. Pour les proches d'Anicet Ekanè, cette autopsie unilatérale est irrecevable. Le MANIDEM dénonce une autopsie controversée, menée en secret, sans contradictoire. Comment parler de transparence quand la famille est exclue de l'expertise médico-légale ?

Pourquoi cette annonce de transfert est politique

Le MANIDEM ne se contente pas d'annoncer un simple déménagement de dépouille. En appelant les patriotes à se mobiliser à Yaoundé et Douala, le parti transforme cet acte funéraire en démonstration de force. L'objectif est clair : maintenir la pression sur un régime qui n'a toujours pas fourni de rapport officiel détaillé sur les circonstances de la mort. Cette sortie de corps, trois mois après le décès, est aussi une victoire pour la famille qui a dû batailler pour récupérer le corps.

Le parcours prévu et les enjeux sécuritaires

Le convoi suivra un itinéraire précis. Il partira de la morgue de l'Hôpital Central de Yaoundé pour rejoindre l'aéroport international de Nsimalen. De là, la dépouille sera acheminée vers Douala. Le MANIDEM a diffusé des numéros de contact pour coordonner les patriotes. Cette opération, bien que funéraire, est hautement politique. Les forces de l'ordre seront déployées. La communauté internationale regarde. Le comportement des autorités ce jour-là sera analysé comme un indicateur de leur volonté d'apaisement.

Ce que cette affaire révèle du système camerounais

À court terme, le transfert cristallise l'attention. Les réseaux sociaux s'enflamment. La diaspora s'organise. À long terme, cette affaire devient un symbole. Celui des morts en détention au Cameroun et de l'absence de justice pour les familles. Le SED, principal service de renseignement, voit ses pratiques exposées au grand jour. Les organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International ou Human Rights Watch, suivent le dossier de près. La mort en détention d'Anicet Ekanè pourrait devenir un cas d'école sur l'opacité des procédures judiciaires au Cameroun.

La vérité pourra-t-elle un jour être établie

Alors que la dépouille d'Anicet Ekanè quitte Yaoundé, une question obsédante demeure : comment faire confiance à une autopsie réalisée sans la famille, dans le secret des cellules du SED, quand l'État refuse toujours de dire ce qui s'est réellement passé le 1er décembre 2025 ?