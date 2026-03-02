Madagascar: Matchs solidarité - Victoire de Disciples FC et Elgeco Plus

Très peu de spectateurs ont répondu à l'appel de la fédération pour les matchs de gala de solidarité, organisés afin de soutenir les acteurs du football dans la ligue d'Atsinanana touchés par le cyclone Gezani. Deux clubs phares du pays ont confirmé leur statut de favoris dimanche au stade du By Pass.

Au premier match, Elgeco Plus, champion national en titre et dauphin de la conférence Sud, a défait 3 à 1 la sélection de la conférence Sud à ossature des joueurs du CFFA. Le Camerounais Ismail a ouvert la marque pour l'équipe du By Pass et l'attaquant du CFFA, Christiano, a égalisé à la fin de la première période. Zola et Paphong ont enfoncé le clou en seconde période.

Le club champion national en 2024, Disciples FC, leader de la conférence Sud, a de son côté défait 2 à 0 la sélection de la conférence Nord, buts signés Fabrice et Tinoh en première mi-temps.

Cette sélection a été coachée par l'adjoint de Corentin Martin, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo. « Les recettes de la billetterie collectées seront remises au Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) pour soutenir les joueurs, les sections de la ligue d'Atsinanana touchées par le cyclone Gezani. Nous poursuivrons la collecte d'aides pendant une semaine au siège de la fédération et nous sollicitons les partenaires et sociétés à nous accompagner dans cette action humanitaire », a mentionné le président de la fédération, Alfred Randrianamampisoa.