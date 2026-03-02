Madagascar: RUN - Quatrième manche, troisième victoire et premier titre pour Nouroudine

Simple formalité. Le pilote du club RunMada, Nouroudine Mamodaly, au volant d'une Audi TT Pro Run 1, remporte haut la main et à sens unique la victoire lors de la quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des runs version 2025, dimanche sur la piste de la Base 213 d'Arivonimamo. C'était sa troisième victoire sur les quatre manches disputées de la saison. Nouroudine a confirmé sa suprématie et remporte pour la première fois le titre national.

Entouré et épaulé par ses préparateurs étrangers, de passage spécialement à Madagascar pour cette dernière manche, Nouroudine n'a plus fait qu'assurer la victoire, car il était déjà champion avant cette course, compte tenu de l'écart de ses points par rapport à ses poursuivants après la précédente manche. Malgré un chrono insatisfaisant au premier passage et un départ anticipé au troisième, il a signé l'un des meilleurs temps de la journée : 9,369 secondes au deuxième passage.

En super finale, Nouroudine a surclassé le pilote du MSA, Mano Ramaheriniarivo, finaliste de la troisième manche nationale en décembre, au volant d'une Peugeot 205 AMG.

Abandon

Le volleyeur converti en pilote de run et vainqueur de la catégorie Pro Run 2, Mano, est sacré vice-champion national à sa première saison.

Nouroudine avait bien entamé la saison 2025, en arrachant la victoire des deux premières manches nationales. Il avait remporté celle inaugurale, « XXL Drag Racing - Le Premier Défi », puis il avait confirmé sa suprématie lors de la deuxième manche, « King Of Mada », en réalisant le nouveau record national de 9,191 secondes, actualisant l'ancien chrono de 9,251, détenu par Herizo Boarilaza alias Bobo. Hier, Nouroudine a également signé un nouveau record national de 9,14 secondes, actualisant son propre record réalisé en juillet.

La course de dimanche a aussi été marquée par la participation passagère de Tahiana Rasolojaona, dit « Jaytaxx », sur sa BMW E30 JZxDrive. Il a réalisé les 400 m en 9,965 à son premier passage, puis il a dû abandonner suite à un problème au joint de culasse.

« Je l'ai constaté à l'arrivée. De l'eau sortait de l'échappement. Même sans enjeu particulier pour moi, j'ai profité du passage au pays de mon préparateur venu de France. Nous voulions tester la voiture, mais en vain. Nous ferons un autre essai vendredi en vue de la prochaine saison », a confié Jaytaxx. Parmi les favoris inscrits, Ando Ranaivo, aux commandes d'une Audi RS7, classé deuxième après la troisième manche, n'a finalement pas pris le départ hier.