Madagascar: Volleyball - ZONE 7, les Gendarmes filent en quarts

En roue libre. L'équipe masculine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) enchaîne du succès. Les gendarmes réalisent un parcours sans faute de deux victoires en autant de matchs.

L'équipe, treize fois championne de Madagascar, se qualifie en quarts de finale à la 30e édition du championnat des clubs de la zone 7 à Victoria, aux Seychelles. La GNVB a défait, à son deuxième match de groupe, le Volley Club de Tsingoni de Mayotte 3-0 (26/24, 25/16, 25/19) samedi au palais des sports à Roche Caiman. Leaders intouchables du groupe C, les Gendarmes avaient battu d'entrée Noumachoi des Comores, 3-0. Les Gendarmes affronteront au troisième et dernier match du groupe les Mauriciens de Quatre Bornes VBC.

La deuxième équipe masculine, Mama, enregistre quant à elle deux défaites. Les Assureurs se sont inclinés hier 0-3 (10/25, 17/25, 15/25) devant les Réunionnais de Saint-Denis Olympique VB, après la défaite 0-3 face à Rodrigues Orange de Maurice.

Chez les dames, la formation féminine de la gendarmerie a encaissé une première défaite hier contre les Seychelloises du Premium Cobra Ladies, 0-3 (21/25, 14/25, 14/25) après sa victoire d'entrée 3-0 face à M'Tsaperé de Mayotte. Aucune victoire pour Squad X, qui s'est plié devant les Ladies City des Seychelles (0-3) et les Mauriciennes de l'Orange Club de Rodrigues (0-3) lors des deux premières journées.