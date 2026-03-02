Madagascar: Rugby À XV - TOP 12, Cosfa maîtrise FT Manjakaray

À 15h05, le coup d'envoi est donné dans une ambiance électrique. Les tribunes, acquises aux militaires, répondent aux encouragements nourris de la loge des parieurs, acquise à FTM. L'affiche entre le leader provisoire et le champion en titre tient ses promesses, sous la conduite d'une arbitre internationale, impériale dans ses décisions, acceptées par les deux camps.

Après une courte phase d'observation, Manjakaray se montre le plus entreprenant et ouvre le score sur un drop dès la 5e minute (0-3). Les Dakarois de Manjakaray dominent les premières séquences et mettent la pression sur la défense militaire.

Le Cosfa, confiant dans sa puissance physique, ne panique pas. Sur un contre éclair, Zhinot déborde la défense et inscrit le premier essai militaire (7-3, 16e). FTM réduit l'écart sur pénalité (6-7), mais les hommes en treillis reprennent la main grâce à une nouvelle pénalité (10-6, 23e).

Le tournant intervient avec le carton jaune infligé à Lahatra Ramamonjisoa, pièce maîtresse de Manjakaray. Les militaires en profitent immédiatement : Radaoro conclut un temps fort avec un nouvel essai à la 36e minute (17-6). Un drop, juste avant la pause, récompense leur domination territoriale. Les militaires mènent 20-6 à la mi-temps.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La reprise, à 15h56, confirme la maîtrise du Cosfa. Un drop (23-6, 42e), puis une pénalité (26-7, 44e) donnent de l'ampleur au score. Pourtant, le champion en titre refuse d'abdiquer.

Un essai transformé relance les débats (13-26, 52e). Les militaires répondent aussitôt par une pénalité (29-13, 54e), avant que le carton jaune du numéro 18 militaire ne change la donne.

Leader incontestable

En supériorité numérique, Manjakaray inscrit un nouvel essai (18-29, 66e). Portés par un temps fort et une baisse de régime adverse, les Dakarois reviennent encore au score à la 74e minute (23-29). Le doute gagne les supporters du Cosfa.

Mais l'expérience parle dans les dernières minutes. Une pénalité à la 77e (32-23) redonne de l'air aux militaires. Dans la foulée, Saïd inscrit un essai à la 78e (37-23), avant qu'un dernier mouvement collectif à la 79e minute ne scelle définitivement la rencontre (44-23).

« C'était un match difficile. Battre le champion en titre, après avoir surclassé le CEA, est une satisfaction. L'essentiel est que nous avons conservé notre place de leader. C'était une victoire collective, malgré un passage délicat en début de seconde période », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach du Cosfa.

Antonio Rabeherison, coach de FTM, retient pour sa part l'état d'esprit : « Nous avons produit un bon match. Malgré la défaite, nos jeunes joueurs ont montré des signes positifs qui promettent un avenir meilleur au club. »

Au classement, le Cosfa reste leader provisoire et s'impose comme un leader incontestable, tandis que le FT Manjakaray recule à la troisième place derrière le CEA d'Andranomanalina.