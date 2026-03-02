Afrique: Debrief - Les Ankoay écrasés par les Sénégalais

Avec une salle acquise à la cause sénégalaise et bousculée dans tous les compartiments du jeu, la sélection malgache s'est inclinée 66-99 (19-22, 12-32, 17-28, 18-17) face au Sénégal, samedi au Stadium Marius Ndiaye.

Une deuxième défaite dans cette fenêtre qualificative au Mondial 2027 au Qatar qui met en lumière l'écart avec le très haut niveau. Madagascar a été dépassé physiquement durant le deuxième et le troisième quart-temps. En faisant tourner l'équipe, Madagascar a remporté le quatrième quart-temps.

Opposés aux Lions dans leur tanière du Stadium Marius Ndiaye, les Ankoay ont subi la loi d'une formation plus dense, plus athlétique et surtout plus constante sur quarante minutes. Battus 66-99, les protégés de John Douaglin concèdent une seconde défaite dans cette fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027 au Qatar.

Dès l'entame, le Sénégal impose un rythme soutenu. Jean-Jacques Boissy (13 points) et Ibrahima Faye (13 points) donnent le ton, tandis que l'impact intérieur d'Ibou Badji (10 points) pèse lourd dans la raquette.

En face, Madagascar tente de répondre par séquences. Kiady Mijoro Razanamahenina (13 points) se montre entreprenant mais n'a pas pu rééditer ses belles performances (27 points) contre la RDC vendredi. Sitraka Raharimanantoanina ajoute 9 unités et Mathias M'Madi 8. Mais l'adresse reste irrégulière et les pertes de balle coûtent cher face à une équipe sénégalaise réaliste.

À la pause, l'écart est déjà conséquent. Les Lions dominent au rebond et contrôlent la peinture, obligeant les Ankoay à forcer leurs tirs extérieurs. Malgré quelques éclairs et une belle combativité, l'écart se creuse irrémédiablement dans le dernier quart-temps.

En conférence de presse, John Douaglin n'a pas masqué sa lucidité : « Dans un match de très haut niveau, il faut être capable de tenir 40 minutes et nous n'en sommes pas capables. Le point positif de la rencontre, c'est que j'ai pu faire tourner l'équipe en faisant jouer tout le monde. Nous avons besoin d'un renfort au poste d'intérieur ».

Le constat est clair : face aux gabarits sénégalais, Madagascar a souffert dans la raquette, concédant de nombreux points près du cercle et laissant des secondes chances à l'adversaire. Le déficit physique et d'expérience s'est fait sentir. Sitraka Raharimanantoanina, lucide lui aussi, retient néanmoins l'état d'esprit : « C'était un match très physique mais nous avons joué avec du cœur. ».