Madagascar: Partenariat - La Banque européenne mobilise six grands projets

La Banque européenne d'Investissement (BEI) a mené une mission à Madagascar du 19 au 27 février. L'objectif de cette mission était de suivre l'avancement de six grands projets d'infrastructures financés par la BEI et le gouvernement malgache. Le montant total de ces projets s'élève à 546 millions de dollars.

Durant son séjour, la BEI a rencontré le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) pour discuter de l'avancement des projets et coordonner les prochaines étapes. Les investissements ciblent trois secteurs principaux : l'eau, l'énergie et les infrastructures routières.

Dans le secteur de l'eau, les projets visent à améliorer l'accès à l'eau potable et la gestion des ressources hydriques. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement en eau et de protéger la santé des populations dans plusieurs régions.

Pour l'énergie, la BEI concentre ses efforts sur les énergies renouvelables. L'hydroélectricité et le solaire sont privilégiés pour renforcer la production d'électricité propre. Ces initiatives contribuent à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à soutenir le développement durable à Madagascar.

Les projets routiers concernent la construction et la réhabilitation des routes nationales. Ces travaux permettront d'améliorer la mobilité, de faciliter l'accès aux marchés et de rendre les infrastructures plus résistantes aux catastrophes naturelles comme les cyclones et les inondations.

La BEI est active à Madagascar depuis plusieurs années. Elle a déjà soutenu la réhabilitation de routes principales, la protection contre les inondations et le renforcement des infrastructures critiques. Ces investissements s'inscrivent souvent dans des programmes de résilience climatique, compte tenu de la vulnérabilité de Madagascar aux cyclones, sécheresses et inondations.

Le gouvernement et la BEI s'engagent à assurer un suivi régulier pour que les résultats soient visibles rapidement dans la vie quotidienne des Malgaches. Avec ces six projets, 546 millions de dollars seront investis pour améliorer durablement l'accès à l'eau, à l'énergie et aux infrastructures routières. Cette collaboration renforce la position de Madagascar dans la région et confirme la BEI comme un partenaire stratégique pour le développement économique et social du pays.