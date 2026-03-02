Madagascar: Assises nationales - La police cogite sur une réforme décennale

2 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Quel format pour la police nationale à l'horizon 2036 ? C'est à cette question que la grande famille des képis bleus répondra durant leurs assises nationales. Des cogitations dont le coup d'envoi sera donné ce jour, au Centre de conférences international (CCI), Ivato.

« Ces assises seront déconcentrées au niveau de toutes les directions régionales de la police nationale », selon les explications. Afin de répondre à la question indiquée préalablement, les policiers réfléchiront aux améliorations et réformes nécessaires pour être à même de répondre aux enjeux sécuritaires actuels et futurs, autant au niveau national que face aux risques venant de l'extérieur.

Il sera aussi question de réfléchir à une meilleure façon de répondre aux attentes sécuritaires de la population. Un des points sur lequel la police nationale est attendue durant ces assises nationales est celui sur les mesures qu'elle compte prendre pour lutter contre la corruption dans ses rangs. Ce fléau met sensiblement à mal l'image et la confiance de la population envers la police. Il y a aussi la question du sens moral et de l'exemplarité au sein de la société.

