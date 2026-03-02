Ile Maurice: Jake, dix ans, rêve de devenir pêcheur comme son père

1 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir Beekash Roopun

Alors que la saison de la pêche à la senne s'ouvre ce dimanche 1er mars, la mer fait déjà briller les yeux des plus jeunes. À seulement dix ans, Jake Ange Mary, habitant de Poste-de-Flacq, partage avec enthousiasme sa passion pour l'océan, transmise par son père, Steve Ramen.

C'est à l'âge de huit ans que Jake découvre le monde marin aux côtés de son papa. Depuis, chaque sortie en mer est une aventure inoubliable : le bruit des vagues, l'odeur de l'air salin et les filets jetés à l'eau font partie de son quotidien et nourrissent un rêve bien précis.

Jake ne cache pas son ambition : il veut devenir pêcheur et prendre un jour la mer à bord du bateau de son père. Pour lui, ce n'est pas seulement un métier, mais une véritable vocation, transmise avec fierté et amour.

