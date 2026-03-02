Tunisie: Nouvelles liaisons directes - Tunis et Djerba désormais reliées par l'autoroute

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) annonce le lancement de nouvelles dessertes directes entre Tunis et Djerba, via l'autoroute, à compter de demain, lundi 2 mars 2026.

Ces trajets nocturnes, assurés sur la ligne Tunis-Djerba Midoun en passant par Gabès, Médenine et El May, proposeront un départ de Tunis depuis la gare de Bab Alioua à 22h00, à destination de Djerba (Midoun), ainsi qu'un trajet retour à 22h00 au départ de Djerba (Midoun) vers Tunis. La SNTRI souligne que ce service vise à faciliter les déplacements entre la capitale et l'île de Djerba, en offrant une alternative plus rapide et confortable grâce à l'autoroute.