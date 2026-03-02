Tunisie: Moyens de transport - Eriger le contrôle à bord en pratique quotidienne

Les critiques fusent à l'encontre de notre principal opérateur de transport dans le Grand Tunis. Car, on ne cessera pas de le dire: "qui aime bien, châtie bien".

Mais on ne pourra pas passer sous silence de grands efforts entrepris ces derniers temps pour tenter de donner une meilleure image de cette Société.

Il y a peu, nous avons signalé cette opération qui consiste à renforcer les opérations de contrôle des passagers à bord des métros, des bus et du train TGM. L'action semble être soutenue. Ce qui est un très bon signe. Il n'y a que ce moyen pour habituer les utilisateurs de ces transports à payer leurs tickets.

Mobilisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'ailleurs, l'écrasante majorité des passagers qui empruntent les métros le font gratuitement. Il n'y a pratiquement aucun contrôle. Pour des raisons que seule la Transtu connaît. Rares sont les citoyens qui prennent leurs tickets. Parfois, ceux-ci ne trouvent personne dans les guichets. Alors, ils se résignent et montent à bord des métros sans payer. Heureusement que nous constatons, aujourd'hui, une mobilisation importante des agents pour rappeler aux uns et aux autres que l'utilisation d'un moyen de transport est payant.

C'est une tradition qui doit s'enraciner dans l'esprit de tous et non l'inverse. Bus; métros ou tout autre moyen de transport n'est pas la propriété du "beylic" mais celui de la communauté nationale. Parmi ces resquilleurs, il n'y a pas que ces délinquants en herbe. On trouve des soi-disant "personnes honnêtes", des adultes, des femmes voilées et d'autres "énergumènes" du même acabit, voire des familles entières ! Si l'on veut que les conditions des services s'améliorent, il faut de l'argent. Cet argent ne peut provenir, entre autres, que des recettes. Celles-ci ne manqueront pas d'augmenter avec les opérations de contrôle.

Les responsables le savent plus que quiconque et c'est pourquoi ils ont intérêt à maintenir la pression sur les resquilleurs et mobiliser le personnel nécessaire pour de telles actions. Sur ce point, justement, nous aurions une remarque à faire sur les contrôleurs. Il y a, certes, un comportement poli et respectueux. Mais il nous semble que ces agents doivent être plus déterminés et à même d'en imposer aux passagers. C'est-à-dire ne pas avoir une attitude timorée ou pusillanime face aux clients récalcitrants. Et être, si nécessaire, accompagnés par des agents de l'ordre. En ultime recours, bien sûr.

Opération nettoyage

Ces opérations de contrôle, faut-il le souligner, n'ont pas qu'un impact financier certain. Il y aurait, nous dit-on, un déficit de plus de 40 % dans les recettes dû, particulièrement, à la "resquille" !Plus grave encore, les responsables parlent d'une réduction de moitié des revenus de la société depuis 2010. Par ailleurs, de telles opérations ont le mérite d'assainir le climat à l'intérieur des moyens de transport, d'empêcher ces "parasites" de fréquenter les lignes de métros et d'empoisonner la vie des honnêtes gens.

C'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. En effet, lorsque nos métros seront "nettoyés" de ces contrevenants, les agents de la Transtu pourront effectuer leur travail plus tranquillement. Avec des rames moins chargées, le contrôle à bord et au sol sera plus aisé. Le renforcement des effectifs aidant, les résultats des opérations iront en augmentant ce qui permettrait de renflouer autant que faire se peut les caisses de la Société.

Certes, il y a d'autres mesures d'accompagnement tout aussi importantes qui restent à entreprendre pour aider notre entreprise nationale à retrouver une santé. On en parlera le moment venu (acquisition de nouveaux véhicules, billetterie, recrutement de personnels, entretien et maintenance des matériels, etc.)