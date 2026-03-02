Tunisie: Contrôle surprise à El Khadhra - Trottoirs, hygiène et soirées musicales visés

La municipalité de la ville de Tunis a mené dans la nuit de samedi une vaste campagne de contrôle dans l'arrondissement municipal d'El Khadhra, en coordination avec la brigade régionale de la police municipale.

L'opération a ciblé les commerces situés dans le centre urbain nord et sur les rives du lac, dans le cadre de la surveillance des établissements ouverts au public. Selon un communiqué de la municipalité, cette campagne vise à limiter l'occupation des trottoirs et des voies publiques sans autorisation, le non-respect des règles d'hygiène, l'absence de conventions pour l'évacuation des déchets, ainsi que l'organisation de soirées musicales dans les cafés et restaurants sans autorisation.

Les contrevenants ont été convoqués par le service de délivrance des licences de la municipalité afin de régulariser leur situation, s'acquitter des frais dus et compléter les procédures légales pour obtenir leurs autorisations. L'opération a été encadrée par le chef du centre de police municipale de la zone, accompagné des agents du service d'hygiène et du service de délivrance des licences sur la voie publique.