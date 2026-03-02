Madagascar: Passion Pétanque Française - Passeport pour les Masters

Madagascar démarrera dans une semaine la série de sorties internationales. La première sera la Grande Finale de la Passion Pétanque Française (PPF) version 2025, qui se tiendra les 7 et 8 mars à Douaisis, en France. La Grande Île sera représentée par la triplette vainqueur du National La Marseillaise, composée de Tiana Laurens Razanandrakoto, dit Tonnerre, Lova Satamandimby Rakotoarisoa et Yves Sédrick Rakotoarisoa.

Seize triplettes participeront à cette Grande Finale. « Si l'équipe malgache remporte la Passion Pétanque Française, Madagascar sera qualifié d'office au Masters de pétanque 2026, selon la nouvelle équipe organisatrice (...).

La même formation, sans modification, y représentera le pays », a confié le président de la fédération sport boules malgache, Julio Edouard Adrien Andrianirina. GDP Vendôme succède désormais à la société Quaterback dans l'organisation à partir de la version 2026, la 27e édition. Les sorties internationales vont s'enchaîner le mois suivant. Madagascar participera à la première édition du tournoi de la zone 4, regroupant les élites de l'océan Indien et ses alentours. L'édition inaugurale se déroulera à Maurice fin avril.

« Une direction technique collégiale élargie sera mise en place et assurera la sélection de nos représentants. Composée des conseillers techniques régionaux et des entraîneurs nationaux, elle proposera à la fédération une liste de présélectionnés, priorisant les meilleurs en 2025 ainsi que ceux performants cette saison », souligne le patron de la fédération.

Et les compétitions internationales majeures cette année seront les championnats du monde en septembre, ainsi que les tournois estivaux et le Masters de pétanque vers le mois de juin. « Six joueurs formeront l'équipe nationale en tournée estivale et au Masters. L'objectif est cette fois de remporter le titre. Ces compétitions serviront, comme l'an passé, de préparation en vue du championnat du monde », précise Adrien Andrianirina.