Sénégal: L'autonomisation au coeur du Plan «Jubanti Koom» ...

La Semaine nationale de la femme a été officiellement lancée ce dimanche 1er mars 2026 à Mbour. À l'occasion, le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a réitéré sa détermination à intensifier les initiatives en faveur de l'autonomisation économique et de la formalisation des activités des femmes.

L'esplanade du stade Caroline Faye a servi, hier, de point de ralliement aux femmes venues des différents départements de la région de Thiès pour le lancement de la Semaine nationale de la femme. La cérémonie a été présidée par Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, en présence de sa collègue de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Dès leur arrivée, elles ont visité les stands d'exposition. Des Groupements d'intérêt économique (Gie) de Mbour y ont présenté des produits issus de la transformation locale, témoignant de leur savoir-faire et de leur impact sur l'économie régionale.

Placée sous le thème : «Plan de redressement économique et social «Jubanti Koom», les femmes en action», cette édition dépasse le cadre des festivités. Elle se veut un véritable appel à l'action pour favoriser l'autonomisation et la formalisation des activités des femmes. Le ministre de la Famille a réaffirmé l'engagement du Sénégal à intensifier les actions en faveur des femmes. «Compte tenu de la conjoncture économique nationale, le Sénégal a choisi de prioriser l'opérationnalisation du Plan de redressement économique et social», a déclaré Maïmouna Dièye, insistant sur le rôle moteur des femmes dans le développement du pays. Elle a souligné l'importance de leur intégration dans les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée.

Les représentantes des femmes de la région de Thiès ont plaidé pour une meilleure prise en compte de leurs défis quotidiens : «L'accès au foncier, l'approvisionnement en eau en milieu rural, la participation à la vie politique et l'obtention de financements adaptés». Elles ont également mis en avant le besoin crucial de formation pour transformer leurs compétences en opportunités économiques pérennes.

En réponse, M. Dièye a annoncé le lancement de programmes dédiés à la professionnalisation des femmes, particulièrement dans l'économie bleue, ainsi que des mesures facilitant l'accès des Petites et moyennes entreprises (Pme) féminines aux marchés publics. «La région de Thiès est au coeur de nos priorités cette année», a-t-elle assuré, précisant que cela inclut le renforcement de la protection de l'enfance, le soutien à la résilience des ménages vulnérables et le projet national d'autonomisation des femmes.