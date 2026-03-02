Sénégal: Le plan de redynamisation des activités de Pastef

Le leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, a échangé directement en mode virtuel, hier, avec ses partisans et compatriotes à travers une nouvelle initiative dénommée « Waxtaan Ak Pros » (inter-agir avec le président Ousmane Sonko). Il a partagé avec eux la vie du parti, les grands axes des thématiques de gouvernance et des politiques publiques déclinés dans le nouvel Agenda national de Transformation « Vision Sénégal 2050 ».

Dans le cadre de ses échanges avec les internautes lors de la première édition du concept « Waxtaan ak Pros » (échanger avec Ousmane Sonko en français), le leader de Pastef/Les Patriotes a évoqué la nécessité de redynamiser les activités du parti. Ousmane Sonko a précisé que ce processus s'appuiera sur la poursuite des tournées politiques « Nemeku Tour », dont la première étape s'est déroulée à Guinguinéo, les 7 et 8 février 2026.

« On va poursuivre sur cette lancée. Mais quand on a des responsabilités, il faut trouver des créneaux adaptés pour pouvoir faire le « Nemeku tour » », a-t-il déclaré, affirmant que Fadilou Keïta, coordonnateur du « Nemeku tour », et son équipe sont en train de travailler pour établir un calendrier des tournées devant conduire la direction de Pastef dans tous les départements du pays.

Le président de Pastef a indiqué que ce processus doit aussi s'accompagner d'une campagne dynamique de vente de cartes de membre du parti. « Nous allons bientôt procéder au lancement officiel de la vente des cartes. Nous avons reçu un premier lot de 400.000 cartes. On ambitionne d'imprimer un million de cartes de membre de Pastef », a-t-il indiqué. Ousmane Sonko a précisé que ces cartes seront disponibles via une plateforme en ligne ou auprès des sections du parti. « J'ai convoqué le Bureau politique pour demain (ndr : lundi 2 mars 2026) pour fixer le prix de la carte de membre.

On va signer une circulaire à l'issue de la réunion allant dans ce sens. Nous allons également installer des superviseurs et des commissaires pour assurer le bon suivi de cette opération », a poursuivi le président de Pastef. Selon Ousmane Sonko, cette initiative est un préalable à la construction du siège du Pastef. « Pastef est un grand parti. Il doit disposer d'un bâtiment lui permettant d'organiser des réunions et autres rencontres politiques. Nous allons procéder à la présentation de la maquette du siège à l'issue du Bp et on va lancer l'opération de financement du siège dans les plus brefs délais », a fait savoir Ousmane Sonko.