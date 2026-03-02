Sénégal: Jeuner sans s'épuiser - Le secret des super-aliments traditionnels

Ramadan et Carême invitent à l'élévation spirituelle. Mais comment préserver sa vitalité lorsque les habitudes alimentaires sont bouleversées ? La réponse pourrait se trouver dans nos produits du terroir.

Cette année, les Sénégalais vivent ensemble le Ramadan et le Carême, piliers majeurs de la vie spirituelle et sociale. En plus d'un jeûne prolongé, ces périodes partagent un défi commun : la gestion de la fatigue.

Sur le plan physiologique, l'organisme s'adapte progressivement à l'absence d'apport alimentaire : la glycémie (taux de glucose sanguin) diminue, les réserves énergétiques (foie et tissu adipeux) sont mobilisées et une déshydratation peut s'installer progressivement.

Lorsque les repas de l'Iftar (rupture du jeûne) et du Suhur (aube) sont hypercaloriques (trop de glucides et d'acides gras), la réponse glycémique devient instable, se traduisant par une alternance entre pic et chute brutale d'insuline ; on a de nouveau faim avec une baisse de vitalité et une fatigue va également s'installer à cause de la carence en micronutriments. Les produits du terroir sénégalais vont pouvoir combler ce déficit tels que le fruit du baobab (bouye) et le moringa (nébéday), des super-aliments ainsi que la noix de cola, un énergisant ancestral.

Issu du fruit du baobab (Adansonia digitata L.), le bouye est l'un des fruits les plus riches en vitamine C ; il contient également du calcium, du fer, des antioxydants et des fibres solubles. Des publications scientifiques montrent qu'il peut modérer la réponse glycémique post-prandiale (après un repas) avec un effet satiétogène. Le moringa (Moringa oleifera) contient des protéines végétales (acides aminés essentiels), des minéraux et des vitamines.

Il augmente la densité micro-nutritionnelle des repas sans surcharge calorique. Enfin, la noix de cola (Cola nitida) possède un goût amer du fait de sa forte teneur en alcaloïdes, notamment la kolatine et la kolatéine, similaires à la caféine (stimulant central). Elle favorise la vigilance, mais son usage doit rester modéré pour éviter nervosité ou troubles du sommeil. Elle est également riche en bétaïne (digestion) et en minéraux (calcium, phosphore, magnésium, et potassium).

À retenir en 5 points

La fatigue du jeûne est souvent liée à la qualité des repas (limitation des sucres ajoutés, et apport en fibres et protéines) ; maintenir un sommeil régulier et une hydratation restent essentiels.

Le bouye aide à stabiliser la glycémie et réduit la sensation de faim durablement. Le moringa renforce la densité en micronutriments des repas (sauces et boissons)