Sénégal: Premier League - El Hadj Malick Diouf, meilleur arrière gauche du championnat cette saison ?

La défaite des West Ham United à Anfield est cuisante (5-2), mais croustillante était une nouvelle fois la performance du latéral gauche sénégalais El Hadj Malick Diouf. Il a délivré une nouvelle passe décisive et, par l'occasion, a « pocketé » Mohamed Salah seulement quelques semaines après la CAN. Ses performances sur le flanc gauche de West Ham le placent parmi les meilleurs arrières du moment.

N'est-il pas actuellement le meilleur centreur du championnat anglais ? À chaque fois que le latéral se positionne pour envoyer le ballon dans la surface adverse, c'est un délice pour ses coéquipiers. Il est capable de déposer le ballon sur la tête de ses partenaires avec une aisance déconcertante, et ces derniers prennent un plaisir fou à l'envoyer au fond des filets. N'est-il pas le coéquipier rêvé des meilleurs attaquants du monde ? La qualité du pied gauche d'El Hadj Malick Diouf n'est plus à présenter. Ce samedi, face à Liverpool FC, c'est Tomáš Souček qui a été servi.

D'un centre millimétré ne laissant aucune chance aux défenseurs des Reds, le milieu de terrain tchèque s'est retrouvé tout seul face au but et n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le centre était tellement parfait que, selon l'application FotMob, il y avait 80 % de chances que Souček conclue. Il s'agit de sa cinquième passe décisive de la saison en Premier League. Il est, à ce jour, le défenseur avec le plus grand nombre de passes décisives cette saison en Premier League.

Les centres croisés restent son truc. Mais force est de reconnaître qu'il s'est également beaucoup amélioré dans d'autres domaines, notamment sur le plan défensif. Il traînait des lacunes sur ce plan, qu'il compensait par ses contributions offensives. Aujourd'hui, le joueur des Hammers a progressé dans ce registre, ce qui le rend de plus en plus complet et le hisse parmi les meilleurs à son poste dans le monde, et potentiellement le meilleur arrière gauche du championnat anglais cette saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les géants de la Premier League à ses trousses

Arrivé à West Ham United cet été contre 22 millions d'euros en provenance du Slavia Prague, El Hadj Malick Diouf ne devrait pas faire plus d'un printemps du côté des Hammers. Son départ vers des destinations plus prestigieuses est de plus en plus probable. Actuellement, son club occupe la 18e place du classement de Premier League et risque donc la relégation. D'autant plus que le club londonien traverse une tempête financière.

Avec un déficit dépassant les 100 millions de livres sterling, les dirigeants devront alléger la masse salariale et générer des revenus dès le prochain mercato. Dans ce contexte, il est plus que probable que Diouf parte pour une belle somme. Crystal Palace FC, Liverpool FC et Chelsea FC, qui le suivaient bien avant que le Sénégalais ne signe à West Ham, restent à l'affût. Newcastle United FC est également séduit par le profil de Malick et souhaiterait le mettre en concurrence avec Lewis Hall, selon des sources anglaises.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 28 millions d'euros par Foot Mercato, mais il pourrait être vendu pour un montant bien supérieur.