Afrique: 9e édition du grand prix de récital du Coran - Les lauréats couronnés au Grand théâtre

La 9e édition du Grand prix de la Fondation Senico de récital du Coran s'est clôturée ce dimanche 1er mars 2026, au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Après une semaine de compétition réunissant plus de 50 candidats, les lauréats des volets national et international ont été récompensés.

La salle du Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose a affiché complet hier, dimanche 1er mars 2026. Le public est venu assister à la prestigieuse cérémonie de remise des trophées du concours national et international de récital du Coran organisé par la Fondation Senico. Placée sous le parrainage de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, cette 9e édition s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et d'une importante délégation de la famille du défunt Khalife des Tidianes. Sur les 500 candidats initiaux issus des 14 régions du Sénégal, seuls 50 finalistes (45 garçons et 5 filles) ont accédé à l'ultime étape nationale. Parallèlement, le volet international a vu s'affronter 15 candidats de nationalités différentes.

Après six jours de compétition intense à l'Institut islamique de Dakar, les lauréats ont été célébrés dans une atmosphère de profonde spiritualité. Les spectateurs, émus par la maîtrise des règles de «Tajwid» (science de la récitation coranique visant à embellir et perfectionner la lecture du Coran), ont ponctué les prestations de «Takbiiraat» ((des hommages rendus au Seigneur) vibrants. Entre voix cristallines et timbres graves, l'émotion était à son comble sous la coupole du Grand théâtre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme des délibérations du jury, Mouhamed Bachir Thiam a remporté le 1er prix de l'édition 2026. Il repart avec un beau trophée en or, 30 millions de FCfa et un billet pour La Mecque. Le deuxième prix est revenu à Cheikhouna Mbaye, habitant à Touba. En plus d'un trophée en argent, 20 millions de FCfa et un billet pour La Mecque lui ont été remis. Quant au troisième prix, il a été attribué à Abdoul Akhad Wagnane. Cet enfant de neuf ans, venu de Diourbel, repart avec le bronze et une enveloppe de 15 millions de FCfa. Les sept autres membres du Top 10 ont reçu des montants compris entre 10 et 2 millions de FCfa. Quant au reste des finalistes, ils sont repartis avec 500 000 FCfa chacun, en plus de cadeaux.

Pour le concours international, le jeune tunisien Raboudie Mouhamed Mouadh remporte l'or. Gagnant du 1er prix, il repart avec 20 millions de FCfa. Sidy Ckeikh Brahim de la Mauritanie, lauréat du 2e prix, repart avec le trophée en argent et 15 millions de FCfa. Le Sénégalais Khadim Sèye ferme la marche et repart avec cinq millions de FCfa. Les 12 autres candidats alignés au concours international ont également reçu 500 000 FCfa chacun ainsi que des présents.

À l'occasion de la finale du Grand prix Senico, El Malick Ndiaye a rendu un vibrant hommage aux «doomu daara» (sortants des écoles coraniques). En prenant pour exemple El Hadj Abdoulaye Dia, fondateur de Senico et initiateur du concours, il l'a décrit comme un véritable «champion de l'économie sénégalaise». Selon lui, le parcours de M. Dia n'est pas un cas isolé : de nombreux grands entrepreneurs du pays sont, en effet, issus des «daaras». Le président de l'Assemblée considère donc ces profils comme des piliers économiques formés à l'école de la rigueur coranique. «Dans notre quête de souveraineté, nous ambitionnons de faire émerger des champions nationaux. Or, force est de constater que plusieurs ont déjà émergé des rangs des "doomu daara"», a-t-il affirmé.

M. Ndiaye a salué l'impact de ce concours de récital qui, selon lui, stimule le développement et l'excellence de l'enseignement coranique à travers le pays.