Tunisie: Constructions en structures légères - Rapides, durables et non polluantes

Construire sa maison en quelques heures n'est plus une utopie ! Une nouvelle ère de bâtiment voit le jour et prospère grâce à des atouts uniques en leur genre.

Il s'agit des constructions en structures légères, qui commencent à être vantées pour leur efficacité hors pair. Dans le secteur résidentiel comme professionnel, cette catégorie de constructions futuristes et durables se présente comme l'alternative aux constructions conventionnelles ; une solution qui était, jadis, impensable car invraisemblable.

Il faut dire que les constructions en structures légères ne datent pas d'hier. Selon Faouzi Ayadi, expert en éco-construction, elles sont toujours utilisées pour les espaces extérieurs, notamment les jardins d'hiver ainsi que les extensions de maisons ou de locaux professionnels.

Elles relèvent de toute une ingénierie, laquelle examine avec minutie plusieurs styles, de multiples méthodes et de maintes techniques de construction. « Les constructions à base de structures légères varient selon le concept, le design et le mode d'exécution. En Tunisie, nous comptons plusieurs entreprises qui ont réussi, chacune, à se distinguer en mettant à la disposition de leurs clientèles respectives des offres intéressantes », indique Ayadi à La Presse.

L'acier inoxydable : pratique et tendance

Il est, désormais, possible d'opter pour des constructions à base de matériaux légers comme le bois, de supports métalliques et autres en acier inoxydable avec la possibilité de réussir la combinaison de deux ou de plusieurs natures de matériaux. « Certaines enseignes ont établi une combinaison, laquelle est devenue leur touche, leur concept », a-t-il ajouté.

Pour les extensions, par exemple, il est possible d'opter pour des panneaux en bois, en acier, en fibres de verre ou encore pour des panneaux-sandwich. Selon l'expert, les extensions des espaces professionnels sont généralement réalisées via des panneaux métalliques ou autres, dit « sandwich ».

En revanche, pour celles effectuées dans des lieux résidentiels ou touristiques, le recours aux structures métalliques s'avère être rarissime. « L'on y utilise plutôt des structures en bois ou en acier inoxydable. D'ailleurs, poursuit Ayadi, la tendance est vers l'acier inoxydable, et ce, en raison de ses atouts.

Contrairement au bois qui nécessite un entretien infaillible pour prévenir son éminente dégradation - soit une peinture tous les trois ou quatre ans-, l'acier, lui, n'implique pas de maintenance. D'autant plus qu'il peut être sublimé par une multitude d'habillages, soit un habillage en bois, en pierres, en briques décoratives ou autres matériaux. D'ailleurs, en Chine, en Allemagne et en d'autres pays, le recours à l'acier inoxydable comme structures légères de construction devient récurrent ».

Si les constructions en structures légères sont recommandées, notamment pour des extensions rapides et efficaces, elles le sont aussi dans certains contextes écologiques spécifiques. C'est le cas pour celles faites en acier et implantées sur des terrains à caractéristiques spécifiques, notamment des sols instables et humides. Elles sont, de surcroît, plus résistantes aux intempéries que celles réalisées en bois.

Et si le secteur immobilier s'y mettait ?

Outre leur efficacité pour agrandir un espace résidentiel ou professionnel, ces constructions se présentent comme celles du futur. Elles le sont en raison de leurs diverses vertus. « Ce sont des solutions semi-industrielles faciles à monter. Plus de 50% des structures sont réalisées dans les usines puis montées par des professionnels.

Elles sont durables dans la mesure où elles n'engendrent pas de déchets polluants. Contrairement aux constructions conventionnelles, celles en structures légères sont rapides à réaliser. Le bâtiment est prêt à l'utilisation en seulement quelques heures. D'ailleurs, il existe même des maisons en kit.

Il s'agit d'une excellente solution pour les projets urgents, notamment les hôpitaux, les écoles... Avec zéro pollution matérielle et autre, acoustique, ce concept propose la meilleure gestion de chantier qui puisse exister », renchérit Ayadi. Il propose, même, ce modèle de construction comme étant la meilleure solution au problème de l'immobilier.

Les promoteurs immobiliers ne cessent de pointer du doigt le coût des matériaux de construction ; un coût en recrudescence perpétuelle, qui impacte aussi bien le cycle de construction que le prix de vente. « Or, contrairement aux chantiers conventionnels dont le cycle dure deux ans, les constructions en structures légères, elles, sont rapides et efficaces. Côté coût, précise l'expert, elles nécessitent une enveloppe tout aussi importante. Néanmoins, elles permettent de faire des économies indirectes de taille, celles notamment relatives à la gestion du chantier ».