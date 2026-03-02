Tunisie: Pourquoi - Les bonnes habitudes

Les bonnes habitudes, la bonne éducation et le respect d'autrui s'acquièrent dès le plus jeune âge et se consolident tout au long de la vie. Mais encore faut-il que les adultes donnent l'exemple.

Ce n'est malheureusement pas le cas puisqu'on voit souvent, et notamment dans les transports publics, des chérubins occuper les sièges (alors qu'ils n'ont même pas de titre de transport) sous l'œil bienveillant de leurs parents tandis que des adultes (femmes et hommes) souvent malades ou handicapés sont obligés de faire le voyage debout. Et le plus grave, c'est que personne n'ose protester car la réaction des parents risque d'être violente.