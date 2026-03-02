Tunisie: Les investissements étrangers au secours de l'économie nationale

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Noureddine Hlaoui

La Tunisie nouvelle est en train de fournir des efforts tous azimuts en vue de concrétiser les revendications des citoyens désireux d'obtenir l'amélioration de la qualité de la vie pour tous et dans toutes les régions dans un cadre d'équité et de justice.

Les efforts menés pour y parvenir touchent aux différents secteurs de la dynamique socioéconomique, notamment ceux devant garantir la croissance en optant pour des approches innovantes appelées à instaurer un nouveau modèle de développement avec une insistance spéciale sur la priorité à accorder à l'investissement, dont celui étranger.

C'est dans cet esprit, donc, qu'une délégation d'investisseurs, en provenance de plusieurs pays (Arabie Saoudite, Chine, Inde, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique et certains pays du continent africain) vient d'effectuer une mission exploratoire en Tunisie afin de constater sur les lieux les éventuelles opportunités d'investissement dans notre pays.

La première conclusion à déduire, en attendant les résultats concrets de cette visite, est qu'elle met en relief la détermination de l'Etat à positionner la Tunisie comme étant une destination compétitive et avantageuse pour les investissements à haute valeur ajoutée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour confirmer cette idée, il n'y a qu'à voir les domaines visés. En effet, les visites de nos hôtes ont opté pour les tournées d'inspection sur le terrain et les rencontres avec des acteurs locaux, ce qui constitue la meilleure manière permettant aux investisseurs de vivre, réellement, les conditions et le climat des affaires ainsi que les projets en cours de réalisation.

D'ailleurs, un petit tour du côté des secteurs identifiés est de nature à nous donner une idée sur les centres d'intérêt prioritaires des investisseurs, en l'occurrence les industries mécaniques et électroniques, les composants automobiles et aéronautiques, le textile et les industries créatives, ainsi que les projets d'infrastructure et les zones franches logistiques.

Si on y ajoute les autres atouts offerts par le pays, cela ne peut qu'encourager les investisseurs à venir chez nous. Et parmi ces avantages, on cite, plus particulièrement, un cadre juridique favorable, des infrastructures adaptées, une main-d'œuvre qualifiée et autres incitations fiscales. Autant d'atouts devant assurer la faisabilité des projets et de mieux se rendre compte de leur rendement économique et social.

Sans tomber dans une euphorie béate, il va de soi que ce genre d'actions devrait être multiplié afin de renforcer la diversification des partenaires et de booster l'investissement direct étranger (IDE), l'objectif final étant de promouvoir les projets structurants pour la dynamique économique nationale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.