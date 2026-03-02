Tunisie: Les investissements étrangers au secours de l'économie nationale

La Tunisie nouvelle est en train de fournir des efforts tous azimuts en vue de concrétiser les revendications des citoyens désireux d'obtenir l'amélioration de la qualité de la vie pour tous et dans toutes les régions dans un cadre d'équité et de justice.

Les efforts menés pour y parvenir touchent aux différents secteurs de la dynamique socioéconomique, notamment ceux devant garantir la croissance en optant pour des approches innovantes appelées à instaurer un nouveau modèle de développement avec une insistance spéciale sur la priorité à accorder à l'investissement, dont celui étranger.

C'est dans cet esprit, donc, qu'une délégation d'investisseurs, en provenance de plusieurs pays (Arabie Saoudite, Chine, Inde, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique et certains pays du continent africain) vient d'effectuer une mission exploratoire en Tunisie afin de constater sur les lieux les éventuelles opportunités d'investissement dans notre pays.

La première conclusion à déduire, en attendant les résultats concrets de cette visite, est qu'elle met en relief la détermination de l'Etat à positionner la Tunisie comme étant une destination compétitive et avantageuse pour les investissements à haute valeur ajoutée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour confirmer cette idée, il n'y a qu'à voir les domaines visés. En effet, les visites de nos hôtes ont opté pour les tournées d'inspection sur le terrain et les rencontres avec des acteurs locaux, ce qui constitue la meilleure manière permettant aux investisseurs de vivre, réellement, les conditions et le climat des affaires ainsi que les projets en cours de réalisation.

D'ailleurs, un petit tour du côté des secteurs identifiés est de nature à nous donner une idée sur les centres d'intérêt prioritaires des investisseurs, en l'occurrence les industries mécaniques et électroniques, les composants automobiles et aéronautiques, le textile et les industries créatives, ainsi que les projets d'infrastructure et les zones franches logistiques.

Si on y ajoute les autres atouts offerts par le pays, cela ne peut qu'encourager les investisseurs à venir chez nous. Et parmi ces avantages, on cite, plus particulièrement, un cadre juridique favorable, des infrastructures adaptées, une main-d'œuvre qualifiée et autres incitations fiscales. Autant d'atouts devant assurer la faisabilité des projets et de mieux se rendre compte de leur rendement économique et social.

Sans tomber dans une euphorie béate, il va de soi que ce genre d'actions devrait être multiplié afin de renforcer la diversification des partenaires et de booster l'investissement direct étranger (IDE), l'objectif final étant de promouvoir les projets structurants pour la dynamique économique nationale.