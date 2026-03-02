Madagascar: Au CCESCA - Farakely répond présent et embrase la scène

Pour célébrer ses 15 ans de scène, Farakely a proposé hier, un spectacle exceptionnel intitulé « Satria tiako ianareo », au CCESCA. Un moment mêlant émotions, surprises et moments forts.

Dès l'ouverture, le public a montré son enthousiasme, accompagnant chaque chanson et embrasant la scène par sa présence. Le concert a été ponctué de passages marquants, avec plusieurs invités surprises.

Laza, qui l'avait fait connaître, a retrouvé la scène pour interpréter Vetson'ny manina, tandis que Luk a rendu hommage à Sefo, ancien membre du groupe, en interprétant Ny akaikinao de Johary.

Mia a apporté sa touche intimiste avec Fitia mangina Azy ihany, Lôla a marqué les esprits avec Ho mafy orina Tsisy ohatran'i Neny, et Rija Ramanantoanina a ému le public avec Voadiko Tsy foiko ianao.

Farakely a également rendu un hommage particulier à Sefo en invitant son fils, Andrana, à jouer à la guitare le morceau Goa nahomby kepeke, créant un moment de forte émotion entre le public et les artistes.

La célébration du 15e anniversaire s'est poursuivie avec le groupe Tarika Feo Iray qui a entonné Joyeux anniversaire pour Farakely et tous les participants, tandis que le public, debout et enthousiaste, participait aux chants et aux applaudissements.

Les artistes ont été couverts de bouquets de fleurs, en témoignage de l'affection et de l'admiration des spectateurs. Des messages vidéo d'amis et de collègues artistes, comme Fanja Andriamanantena, Bodo et Mirado, ont également été diffusés, renforçant le lien intime et chaleureux entre Farakely et son public.

Le concert a présenté une grande diversité de rythmes, qui ont captivé les spectateurs tout au long de la soirée. Les morceaux plus dynamiques, notamment le récent Faly aho, ont permis de conclure la prestation sur une note festive et énergique, laissant le public comblé et enthousiaste après cette soirée mémorable.