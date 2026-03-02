Madagascar: Ouvrage - Harilala Ranjatohery signe « Ny fanekem-pinoako »

Le samedi 28 février, à la FJKM Mandrosoa Ilafy, Harilala Ranjatohery a officiellement ouvert la célébration de ses 50 ans d'écriture. Une date symbolique pour cet écrivain, fort également de 15 années d'engagement en tant qu'enseignant-éducateur et de 46 ans de pratique en tant que mpikabary. En chrétien convaincu, il a placé cette étape majeure de sa vie sous le signe de la reconnaissance envers Dieu, considérant l'action de grâce comme essentielle dans son parcours.

Le moment central de cette ouverture a été la présentation de son nouvel ouvrage intitulé Ny fanekem-pinoako, fruit de dix années de travail et quatrième livre publié depuis le mois d'octobre.

Avec ses 395 pages, ce livre retrace son itinéraire spirituel et les épreuves traversées tout au long de sa vie. Il y évoque son combat intérieur, son engagement dans le service de Dieu, l'apprentissage du silence, la maîtrise de la colère et l'adoption d'une conduite empreinte de dignité.

Ni récit fictif ni ouvrage d'histoire nationale, Ny fanekem-pinoako se présente comme un témoignage de foi. L'auteur y partage des périodes de doute et d'éloignement spirituel, mais aussi l'expérience d'un appel particulier reçu du Seigneur. Récemment formé en théologie, il inscrit ainsi son œuvre dans une démarche de maturation intellectuelle et spirituelle.

Au-delà de la littérature, cette célébration des 50 ans d'écriture se prolongera à travers plusieurs initiatives prévues au mois d'avril. Parmi elles figurent un concours de jeu traditionnel fanorona, reflétant sa volonté de valoriser la culture malgache sous toutes ses formes, et pas uniquement à travers la littérature. Des récompenses seront attribuées aux participants.

Une exposition consacrée à la langue et à la littérature malgaches, ainsi qu'à l'histoire de Madagascar, est également annoncée. Fidèle à son engagement éducatif, Harilala Ranjatohery souhaite mettre en lumière la valeur de l'éducation et la dignité de la profession enseignante, qu'il considère comme le fondement du développement de la société. Un concours de « mpanabe mendrika » est ainsi prévu, en parallèle à la publication d'autres œuvres littéraires.

À travers ces initiatives, l'écrivain réaffirme son attachement à la foi, à la transmission du savoir et à la promotion de l'identité culturelle malgache, faisant de cette célébration bien plus qu'un anniversaire : un engagement renouvelé au service de Dieu, de l'éducation et de la nation.