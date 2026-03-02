Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Le salon international de l'agriculture a fermé ses portes ce dimanche

Le 62e Salon international de l'agriculture (SIA) de Paris s'est achevé ce dimanche 1er mars 2026 au parc d'exposition de Versailles sur le coup de 19h (heure de Paris et 18H Gmt).

Selon les organisateurs, cette année sur l'ensemble de l'évènement, le nombre de visiteurs du SIA, ouvert le samedi 21 février 2026, a baissé de 27,9% par rapport à l'année précédente.

« Cette année, l'évènement a rassemblé 437.402 visiteurs, contre 607.000 lors de l'édition précédente, loin du record de 2014 (703.000) », a révélé le communiqué des organisateurs.

C'est que, sur les quatre premiers jours déjà, la fréquentation était en baisse d'environ 25%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et sur le reste de la semaine, les travées ont paru bien clairsemées, avant de retrouver pour le dernier samedi une affluence plus habituelle avec trois étages de halls gastronomiques régionaux encombrés de familles, seniors et beaucoup de jeunes.

Le texte explique que cette décrue est liée en partie à l'absence de bovins pour cette année, pour cause de dermatose, qui s'ajoute à celle des volailles, depuis 2019 pour cause de grippe aviaire. Beaucoup d'exposants faisaient grise mine, citant aussi la réorganisation des halls due à des travaux.

Notons que cette année, la Côte d'Ivoire Pays a été l'invité d'honneur du SIA.

Le pays a déployé un pavillon de 550 m² avec une délégation de Quatre membres du gouvernement ivoirien- Bruno Nabagné Koné, Sidi Tiémoko Touré (Ressources animales et halieutiques), Jacques Assahoré Konan (Eaux et Forêts) et Bernard Comoé (ministre délégué chargé des Productions vivrières).