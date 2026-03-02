Madagascar: POOPY - « Tena Kanto 2 » a porté ses fruits

Poopy a revisité hier au Palais des Sports ses classiques aux côtés de ses invités masculins dans un spectacle original, devant un public conquis.

Le Palais des Sports affichait complet pour « Tena Kanto 2 », le concert de Poopy, une soirée marquée par l'énergie, l'émotion et l'originalité. Les fans de toutes générations ont répondu présents, chantant et interagissant avec l'artiste et ses invités tout au long du concert. Des sièges supplémentaires ont été ajoutés pour accueillir la foule, tandis que les performances étaient projetées sur trois grands écrans, sublimées par des jeux de lumière et des effets spéciaux.

Le répertoire proposé était riche et varié. Poopy a ouvert le bal avec des titres emblématiques tels que Fanantenana, Tsiaro, Gasy, Diso lalàna, et a enchaîné plusieurs duos marquants : Ahoana tokoa et Satria tiako avec D-Lain, Afenina avec Ken, Miara-mihira avec Tolotra, Fitiavana avec Tanjona Randrianarivelo et Toa anao avec Fy Rasolofoniaina. Le concert s'est conclu sur Tsy natolony et Tahak'izay.

L'originalité de « Tena Kanto 2 » repose sur l'adaptation des chansons de Poopy au style et à la voix de ses invités masculins. Chaque morceau a été retravaillé pour refléter l'identité artistique de l'invité tout en restant fidèle à l'essence des chansons, offrant au public des versions harmonieuses et renouvelées. Sur scène, Poopy était accompagnée d'un choeur et d'une équipe de musiciens comprenant pianiste, guitariste et batteur, donnant profondeur et dynamisme aux performances.

Tout au long du spectacle, Poopy a multiplié les changements de tenue, ponctuant chaque entrée d'une nouvelle mise en scène et créant un spectacle visuel captivant. La tournée de « Tena Kanto 2 » se poursuivra dans plusieurs villes, avec notamment une étape à Antsirabe pour la Fête des Mères, avant de continuer à Majunga, et d'autres artistes invités enrichiront les prochaines étapes.

« Tena Kanto 2 » confirme que Poopy reste une artiste incontournable de la scène malgache, capable de réinventer ses classiques tout en créant une connexion unique avec son public. Entre énergie, émotions et créativité, ce spectacle démontre que son talent et sa capacité à surprendre restent intacts, génération après génération.