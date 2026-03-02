Afrique: Quand Téhéran brûle, le continent paie – Carburant, géopolitique et coût de la vie

tribune

Les dernières frappes contre l'Iran et l'élargissement de la confrontation au Moyen-Orient ne constituent pas un théâtre géopolitique lointain pour l'Afrique. Ce sont des secousses économiques qui se répercutent directement sur nos pompes à essence, les rayons de nos supermarchés et les budgets nationaux.

Chaque fois qu'un conflit éclate dans le Golfe, les marchés mondiaux réagissent instantanément. Le système énergétique mondial reste étroitement lié à la sécurité des voies maritimes du Golfe persique, notamment au détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante des exportations mondiales de pétrole. Même sans interruption totale de l'approvisionnement, les commerçants intègrent des « primes de risque ». La simple possibilité d'une escalade suffit à faire grimper les prix du brut.

Pour l'Afrique, c'est crucial

La plupart des pays africains sont importateurs nets de carburants raffinés. Lorsque les prix internationaux du pétrole augmentent, l'impact est immédiat : hausse des coûts d'importation, pression sur les taux de change et augmentation des prix à la pompe. Les transports deviennent plus chers. Les coûts de distribution alimentaire augmentent. La production d'électricité dans les économies dépendantes du diesel devient plus coûteuse. L'inflation, que de nombreuses banques centrales africaines ont peiné à maîtriser, menace de repartir à la hausse.

Le résultat est une pression familière sur les ménages. Les tarifs des taxis augmentent progressivement. Les produits de base deviennent discrètement plus chers. Les gouvernements se retrouvent face à un choix difficile : rétablir les subventions aux carburants — au risque d'alourdir les finances publiques — ou laisser les prix fluctuer, avec le danger de mécontentement social.

Il existe toutefois des disparités sur le continent

Les États producteurs de pétrole comme le Nigeria, l'Angola et la Libye peuvent bénéficier à court terme de la hausse des prix mondiaux. L'augmentation des recettes d'exportation peut renforcer les finances publiques et les réserves de change. Cependant, ces gains sont souvent limités par des contraintes d'infrastructure, des quotas de production et des défis de gouvernance. De plus, des prix élevés du pétrole peuvent freiner la croissance mondiale et, à terme, réduire la demande.

Pour des économies diversifiées mais importatrices d'énergie comme l'Afrique du Sud, l'équation est plus complexe. La faiblesse du rand combinée à la hausse des prix du pétrole accentue les augmentations domestiques du carburant. Cela se répercute sur les coûts de production et les prix à la consommation, compliquant la politique monétaire à un moment délicat pour la croissance.

Au-delà de l'économie, il y a la géopolitique

La posture diplomatique de l'Afrique dans de tels conflits est rarement binaire. L'intérêt stratégique du continent est la stabilité — et non l'alignement. De nombreux États africains entretiennent des relations à la fois avec les puissances occidentales, les pays du Golfe et les blocs émergents. Dans des cadres tels que les BRICS et l'Union africaine, l'accent a constamment été mis sur le multilatéralisme et la résolution pacifique des différends plutôt que sur l'escalade militaire.

Il est peu probable que l'Afrique bascule nettement d'un côté ou de l'autre. L'instinct dominant restera un pragmatisme neutre : protéger les routes commerciales, préserver la sécurité énergétique et éviter toute implication dans les rivalités entre grandes puissances. Dans un monde de plus en plus multipolaire, le non-alignement stratégique offre de la flexibilité.

Mais la crise actuelle met également en lumière une vulnérabilité structurelle. L'Afrique demeure disproportionnellement exposée aux chocs énergétiques externes. Tant que les capacités de raffinage ne seront pas élargies, que les réserves stratégiques ne seront pas renforcées et que la transition vers les énergies renouvelables ne sera pas accélérée, des conflits lointains continueront de dicter la stabilité intérieure.

Les frappes contre l'Iran rappellent que la géopolitique et le prix des courses sont étroitement liés. Pour l'Afrique, la leçon n'est pas seulement diplomatique — elle est aussi développementale. L'indépendance énergétique, l'intégration commerciale régionale et la diversification économique ne sont plus des ambitions abstraites. Ce sont des boucliers contre la volatilité.

Dans un monde marqué par l'escalade des tensions, la voie la plus sage pour l'Afrique reste une diplomatie constante à l'extérieur et des réformes structurelles à l'intérieur.

Daniel Makokera est une personnalité médiatique reconnue, ayant travaillé comme journaliste, présentateur télévisé, producteur et animateur de conférences pendant plus de vingt ans. Au cours de sa carrière, il a largement voyagé à travers le continent et réalisé des interviews exclusives avec certaines des figures les plus illustres d'Afrique. Parmi elles figurent l'ancien Secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, les anciens présidents sud-africains Nelson Mandela et Thabo Mbeki, l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, l'ex-Premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai ainsi que les présidents Robert Mugabe du Zimbabwe et Joseph Kabila de la République démocratique du Congo. Il est actuellement directeur général de Pamuzinda Productions, basée en Afrique du Sud.