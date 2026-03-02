Togo: ASCK et ASKO confirment leur domination

1 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La 15e journée du championnat national de première division a livré son lot de résultats contrastés ce dimanche, confirmant la hiérarchie en tête tout en réservant quelques satisfactions dans le bas du tableau.

Leader du championnat, l'ASCK a poursuivi sa belle dynamique en s'imposant sur la pelouse d'Unisport sur le score de 2-0. Une victoire convaincante qui confirme la régularité des hommes en tête du classement.

Dans le sillage du leader, le dauphin ASKO n'a pas failli. À domicile, les Kara-istes ont arraché une victoire étriquée mais précieuse face à Gbohloe Su (1-0), maintenant ainsi la pression sur l'ASCK.

La bonne nouvelle de la journée vient de l'As Binah, qui a décroché devant son public sa première victoire de la saison aux dépens de l'Étoile Filante (1-0). Un succès libérateur pour une équipe qui attendait ce moment depuis trop longtemps.

Autre satisfaction du jour : l'As OTR a relevé la tête en dominant Semassi dans un duel accroché (2-1). Une victoire importante dans la course au maintien.

Dyto et Entente II d'un côté, Espoir FC et AC Barracuda de l'autre se sont quittés dos à dos sur des scores vierges (0-0). Des points partagés qui n'arrangent personne dans la course aux objectifs

Résultats

Asko 1 - 0 Gbohloe Su

As Binah 1 - 0 Étoile filante

Unisport 0 - 2 Asck

As Tambo 0 - 0 Gomido

Espoir 0 - 0 Ac Barracuda

Dyto 0 - 0 Entente II

As OTR 2 - 1 Semassi

Classement

1-Asck 36 pts (+18)

2-Asko 34 pts (+10)

3-Barracuda 25 pts (+3)

4-Unisport 25 pts (+0)

5-Etoile filante 22 pts (-1)

6-Entente II 18 points (+0)

7-Gbohloe-su 18 points (-1)

8-As Tambo 18 points (-2)

9-Dyto 17 points (-3)

10- Semassi 16 (-3)

11-As OTR 15 points (-5)

12-Espoir Fc 14 points (-6)

13- Gomido 13 points (-6)

14-As Binah 11 points (-6)

