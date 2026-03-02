Madagascar: Toamasina - Les hélicoptères russes déjà en rotation

2 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Aides aux sinistrés. À peine arrivés à Toamasina, les hélicoptères offerts par la Russie ont été immédiatement envoyés vers les communes enclavées. Les premiers chargements de vivres et de produits de première nécessité ont quitté le tarmac dans la foulée.

Sept communes sont concernées par cette opération. Les appareils peuvent transporter jusqu'à une tonne par rotation. Les vols sont programmés sur onze jours afin d'assurer une distribution continue des aides.

La première destination a été la commune rurale de Mangabe, dans le district de Toamasina II. Les cargaisons ont été réceptionnées par les autorités locales avant leur répartition auprès des habitants.

Rapidité d'intervention

Le ministre des Forces armées, le général Ely Maminirina Razafitombo, était présent lors du démarrage des opérations. À ses côtés figuraient le directeur de cabinet civil de la Primature ainsi que les responsables du BNGRC.

Des échanges techniques ont eu lieu sur place pour coordonner les rotations et établir les priorités. L'accent a été mis sur la rapidité d'intervention. Les camions, également remis dans le cadre de cette coopération, ont été intégrés au dispositif pour le transport terrestre.

L'objectif est d'atteindre les localités isolées dans les meilleurs délais. Les rotations se poursuivront dans les prochains jours afin de couvrir l'ensemble des besoins recensés dans les communes ciblées.

