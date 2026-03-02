Ile Maurice: Des menaces verbales déclenchent rumeurs et agitation

Une vive tension a régné ce samedi 28 février, aux abords des postes de police de Beau-Bassin et de Rose-Hill jusqu'à fort tard dans la soirée. Un policier s'est rendu dans le parking du poste de Beau-Bassin et a vu un habitant de la localité, âgé de 31 ans et organisateur de concerts, assis à l'arrière d'une Mercedes blanche, en discussion animée avec un autre individu qui se trouvait à l'extérieur du véhicule. Ils ont été invités à faire une déclaration formelle au poste de police, démarche qu'ils ont refusée.

Alors qu'il quittait les lieux au volant d'un Land Rover gris en direction de de la route Royale, le trentenaire aurait baissé la vitre et proféré des propos menaçants à l'encontre de l'agent de police, disant avoir des contacts au sein de la hiérarchie policière, évoquant la possibilité de le faire transférer et lançant des avertissements sur d'éventuelles représailles. L'incident a été classé sous la mention «threatening verbally».

Dans les heures qui ont suivi, l'affaire a rapidement pris de l'ampleur dans la région de Rose-Hill et de Beau-Bassin, alimentée par des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se sont déplacées, évoquant des allégations de trafic de drogue et une apparente altercation physique avec un policier. Toutefois, à ce stade, aucun élément ne fait mention d'agression physique ni d'infraction liée aux stupéfiants. Par ailleurs, la déposition du policier fait uniquement état d'un incident verbal assorti de menaces proférées à l'encontre d'un membre des forces de l'ordre.

Cette nouvelle controverse intervient dans un contexte déjà chargé pour l'organisateur de concerts. Il s'était présenté au siège de la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre pour blanchiment d'argent fin août 2025, après la découverte d'importantes sommes d'argent en roupies mauriciennes et en devises étrangères dans son véhicule. À l'issue de sa comparution, il avait été libéré sous caution et sous conditions.

Le 21 août 2025, les policiers de la Divisional Support Unit avaient découvert Rs 390 000 en liquide ainsi que USD 16 600, soit un total avoisinant Rs 1,1 million, dans sa voiture. Une forte odeur suspecte de cannabis émanant du véhicule avait éveillé les soupçons des enquêteurs. Lors de son transfert pour un test antidrogue, il aurait tenté de se débarrasser d'un sachet contenant du cannabis. Le 27 août, il avait été libéré sous caution avant d'être de nouveau arrêté le même jour après avoir tenu des propos menaçants envers un policier dans l'enceinte même du tribunal.

Alors qu'il aurait dû être placé en détention, il s'était fait admettre à la clinique C-Care Wellkin, où il est resté hospitalisé jusqu'à sa récente reconduction devant la justice. Pour l'affaire d'insultes au policier, il a été libéré sous caution de Rs 5 000 et a signé une reconnaissance de dette de Rs 10 000, avec obligation de se présenter régulièrement au poste de police et interdiction d'interférer avec les témoins.

Il y a sept ans, un étudiant recruté par lui avait été intercepté par la Customs Anti-Narcotics Section avec de la drogue synthétique dissimulée dans des bougies. Par ailleurs, les enquêteurs de la FCC cherchent à établir dans quelles conditions il a obtenu l'autorisation d'organiser le Shalma Festival - The Magic of Tomorrowland dans l'Ouest.